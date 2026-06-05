El fútbol chileno vivió una definición de infarto que dejó una de las polémicas más grandes en lo que va de temporada.

En un desenlace digno de un guion de suspenso, Deportes Concepción cayó ante Coquimbo Unido, permitiendo el avance de los piratas a las semifinales. Sin embargo, el gran damnificado colateral de esta historia fue Colo Colo, elenco que quedó matemáticamente eliminado del certamen debido a este resultado.

Como era de esperarse, toda la furia de la parcialidad colocolina se volcó en contra de Joaquín Larrivey, quien falló un gol cantado en el último suspiro del partido.

El reloj marcaba el sexto minuto de adición y la tensión era total en el terreno de juego en el Ester Roa. Fue en ese instante cuando Matías Cavalleri armó una genialidad por el sector izquierdo, eludiendo a dos rivales con prestancia para sacar un centro preciso y venenoso al corazón del área.

Por el segundo palo, libre de cualquier marca y completamente solo, apareció la silueta del experimentado goleador Joaquín Larrivey. El “Bati” se elevó de manera impecable, pero, para el lamento de miles y la sorpresa de todos los presentes, su frentazo se desvió increíblemente fuera de los tres tubos.

Si esa pelota inflaba las redes, significaba el 2-2 definitivo en el marcador; un empate agónico que le daba oxígeno puro a Colo Colo y lo mantenía con vida en la competencia. Con el pitazo final consumado, Coquimbo Unido amarró la victoria, selló sus pasajes a la ronda de los cuatro mejores y mandó a los albos a las duchas antes de tiempo.

Joaquín Larrivey en el ojo del huracán albo

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La teoría de los hinchas albos: ¿Lo erró a propósito por su pasado azul?

La desazón en las huestes albas mutó rápidamente en una rabia descomunal a través de las redes sociales especialmente en la red social X. Los fanáticos del “Cacique” no tardaron nada en inundar las plataformas digitales para destrozar al ariete de Deportes Concepción, instalando una ácida y polémica teoría conspirativa.

Apuntando directamente a su recordado e histórico pasado vistiendo la camiseta de Universidad de Chile, los hinchas de Colo Colo acusaron sin filtro al delantero argentino de haber errado el cabezazo a propósito con la única intención de perjudicar al archirrival y asegurar la eliminación alba. Una ola de insultos, reclamos y recordatorios de su época en el CDA transformaron a Larrivey en el enemigo público número uno de Macul en una jornada que costará mucho olvidar.

El lamento de los hinchas albos

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