Portugal vs. Chile: a qué hora y dónde ver HOY el amistoso por la Fecha FIFA

Un importante duelo amistoso es el que disputará hoy la Selección Chilena ante Portugal en Lisboa.

La Selección Chilena tiene hoy un importante compromiso dentro de lo que es esta Fecha FIFA, en donde el equipo de todos se verá las caras ante uno de los grandes favoritos en el Mundial 2026: la Selección de Portugal.

Los dirigidos por Nicolás Córdova esperarán poder aprovechar de la mejor forma lo que es este importante apretón de mano ante un equipo de tanta jerarquía, en la que esperan seguir viendo la consolidación de este recambio en Chile.

Por otro lado, la Selección de Portugal que es liderada por Cristiano Ronaldo, afina detalles para lo que será su penúltimo encuentro antes de su debut en el Mundial 2026, en donde el DT Roberto Martínez sigue preparando a sus jugadores para la cita mundialista.

Ambas selecciones se volverán a ver las caras después de casi nueve años, en lo que en aquel entonces Chile y Portugal igualaron sin goles en las semifinales de la Copa Confederaciones, en donde ‘La Roja’ avanzó en dicha serie tras imponerse por 3-0 en definición a penales, en la que Claudio Bravo fue la gran figura.

Chile se verá las caras ante Portugal | Foto: Photosport

Portugal vs. Chile: ¿Cuándo y a qué hora es el duelo amistoso?

El encuentro entre la Selección de Portugal y la Selección Chilena se disputará este sábado 6 de junio a partir de las 13:45 horas en el Estadio Nacional do Jamor.

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¿Dónde ver el partido entre Portugal vs. Chile?

El compromiso entre Portugal vs. Chile será transmitido por CHV y ESPN. Además, vía streaming lo podrás seguir por la plataforma de Disney+ Premium.