La UC eliminada: así queda la tabla de posiciones del grupo B de la Copa de la Liga

Universidad Católica venció a Cobresal, pero Ñublense superó a Universidad de Concepción. Hay semifinalista confirmado.

La Copa de la Liga tiene un nuevo semifinalista, proveniente del grupo B: Ñublense accedió a la siguiente ronda y con ello Universidad Católica quedó en el camino en el certamen local.

¿La razón? En primera instancia, el elenco chillanejo derrotó 2-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, lo que lo dejó en la cima de la tabla de posiciones con 14 puntos.

Por su parte, la UC superó 5-1 a Cobresal en paralelo en el Claro Arena, pero con ello no le bastó y quedó relegada a la segunda ubicación de la clasificatoria con 11 unidades. Es decir, quedó eliminada.

De esta manera, Ñublense se suma a Coquimbo Unido y O’Higgins en la fase de los cuatro mejores equipos del torneo. ¿Quién será el último integrante? Unión La Calera o Universidad de Chile.

Universidad Católica eliminada de la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

Así queda la tabla de posiciones del grupo B de la Copa de la Liga

Pos / Club (Grupo B) PJ G E P DG PTS 1 Ñublense (C) 6 4 2 0 +6 14 2 U. Católica 6 3 2 1 +6 11 3 U. de Concepción 6 1 1 4 -4 4 4 Cobresal 6 1 1 4 -8 4