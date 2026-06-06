La UC eliminada: así queda la tabla de posiciones del grupo B de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga tiene un nuevo semifinalista, proveniente del grupo B: Ñublense accedió a la siguiente ronda y con ello Universidad Católica quedó en el camino en el certamen local.
¿La razón? En primera instancia, el elenco chillanejo derrotó 2-1 a Universidad de Concepción en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, lo que lo dejó en la cima de la tabla de posiciones con 14 puntos.
Por su parte, la UC superó 5-1 a Cobresal en paralelo en el Claro Arena, pero con ello no le bastó y quedó relegada a la segunda ubicación de la clasificatoria con 11 unidades. Es decir, quedó eliminada.
De esta manera, Ñublense se suma a Coquimbo Unido y O’Higgins en la fase de los cuatro mejores equipos del torneo. ¿Quién será el último integrante? Unión La Calera o Universidad de Chile.
Universidad Católica eliminada de la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)
Así queda la tabla de posiciones del grupo B de la Copa de la Liga
|Pos / Club (Grupo B)
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|1 Ñublense (C)
|6
|4
|2
|0
|+6
|14
|2 U. Católica
|6
|3
|2
|1
|+6
|11
|3 U. de Concepción
|6
|1
|1
|4
|-4
|4
|4 Cobresal
|6
|1
|1
|4
|-8
|4