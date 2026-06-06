Un error insólito y la amargura de un camarín roto. Chile se despidió matemáticamente de la cita planetaria en una noche que dejó a Tiane Endler en el foco y al DT asumiendo la culpa, pero sin soltar el buzo.

Una noche negra y de profunda amargura se vivió este viernes en el Estadio Nacional. La Selección Chilena Femenina lamentó una dura derrota ante su par de Ecuador, un resultado definitivo que selló matemáticamente su eliminación de la carrera clasificatoria hacia el Mundial de 2027.

Lo que se proyectaba como una fiesta ante un marco masivo de público, terminó transformándose en una pesadilla que dejó al plantel sin opciones de alcanzar la cita planetaria.

El encuentro estuvo marcado por la tensión y un desarrollo accidentado que golpeó fuerte en lo anímico. Tras un arranque donde Chile mostró pasajes de buen fútbol, un insólito gol por parte de la escuadra ecuatoriana rompió los esquemas locales y condicionó el resto del partido. Aquella acción no solo abrió el marcador, sino que inauguró una noche para el olvido que incluyó momentos complejos para la experimentada portera Christiane Endler, en un duelo que tuvo de dulce y agraz por el masivo apoyo en las tribunas.

Tras el pitazo final, la frustración se trasladó a la sala de conferencias, donde el director técnico Luis Mena no ocultó su dolor por el desenlace del proceso. “Triste, amargado por este resultado. No es lo que buscábamos. Se agradece el compromiso de las jugadoras y la gente que vino a apoyarnos, fue muy emotivo. Soy el responsable de esto, no encontramos las herramientas para doblegar a Ecuador”, recalcó con autocrítica el estratega ante los medios de comunicación.

Pese al duro panorama y a los cuestionamientos tácticos, el exdefensa de Colo Colo optó por blindar por completo a sus dirigidas frente a las críticas por el rendimiento en la cancha. El DT aseguró que el equipo tuvo buenos momentos hasta la apertura de la cuenta, pero reconoció que cometieron errores que a este nivel se pagan caro. Sin embargo, enfatizó que las futbolistas pelearon activamente e intentaron revertir la desventaja hasta el último minuto del compromiso.

. La jugadoras de Chile lamentan la derrota contra Ecuador tras el partido de la Liga de Naciones femenina disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile.

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“No tengo nada que reprocharle a nadie, se entregaron por entero. Solo agradecimiento para todas. Hemos tenido altos y bajos, cuando asumimos sabíamos que sería un desafío duro, tratando de hacer el recambio. Lo hemos logrado de alguna forma, con tropiezos”, argumentó Mena, poniendo en la balanza el proceso de renovación de nombres que ha intentado liderar en la escuadra nacional desde que asumió el banco en el año 2023.

¿Renuncia Luis Mena?

Finalmente, el timonel de La Roja optó por la cautela respecto a su continuidad y descartó poner su cargo a disposición de manera inmediata. Mena evitó profundizar en una eventual salida de la banca técnica y dejó el destino del cuerpo técnico en manos de la federación. “Lo veremos con tiempo con la dirigencia. Durante la semana lo analizaremos con nuestra gerencia de selecciones sobre los pasos a seguir”, cerró, abriendo un periodo de total incertidumbre en el fútbol femenino local.