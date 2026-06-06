Gabriel Suazo apuesta todo por este jugador en La Roja: “Nos puede entregar mucho”

El defensor y capitán de 'La Roja', Gabriel Suazo hace su gran apuesta por este jugador en la Selección Chilena.

La Selección Chilena sufrió un nuevo traspié dentro del proceso que encabeza hoy Nicolás Córdova, en donde el equipo de todos cayó por 2-1 ante la Selección de Portugal, en el encuentro amistoso que se disputó en Lisboa previo al Mundial de 2026.

Tras lo que fue este duelo, el defensor y capitán Gabriel Suazo conversó con ESPN y a pesar del mal resultado, quedó conforme con lo que fue el rendimiento de algunos jugadores que han comenzado a dar sus primeros pasos en ‘La Roja’, como Felipe Faúndez y Agustín Arce.

“Muy feliz y como le digo a cada uno que se va sumando, es que vengan y sean igual que en sus clubes, que muestren lo mismo, que se sientan con la confianza de jugar como lo hacen siempre y lo demuestran. Hoy lo demostraron Agustín (Arce) y Felipe (Faúndez) en el primer tiempo, si bien no mantuvimos la posición, Felipe lo hizo bien con Leao, ganó varios duelos y también le tocó perder, pero le va ayudar a ellos y a todos para seguir creciendo”, parte señalando Suazo.

Suazo pone fichas en Nils Reichmuth

Suazo apuesta todo por Nils Reichmuth | Foto: Archivo

Hablando de estrenos, el jugador nacional que hizo su debut en este encuentro ante Portugal fue el volante chileno-suizo, Nils Reichmuth, quien vio minutos en este partido, donde fue elogiado por el capitán del equipo de todos, quien mete fichas en él.

“Lo mismo que Nils, es un nuevo compañero que no lo teníamos en el radar, no lo conocíamos, se sumó y es un jugador que nos puede entregar mucho, tiene una calidad muy grande y buena, habla español, se hace entender”, declaró.

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Finalmente, Suazo indicó que Reichmuth se ha integrado de muy buena forma al grupo dentro de la Selección Chilena, en el que ha mostrado su felicidad por aquello y espera que siga apareciendo como una importante opción para este recambio en La Roja.

“Se unió al grupo, a pesar de estar lejos, se le ha visto disfrutar en los entrenamientos, de la concentración, así que feliz por él, hoy entró y lo hizo de buena forma”, cerró.

En Síntesis

Chile cayó por 2-1 ante Portugal en un partido amistoso jugado en Lisboa.

cayó por 2-1 ante Portugal en un partido amistoso jugado en Lisboa. Gabriel Suazo , capitán de Chile, destacó los rendimientos de Felipe Faúndez y Agustín Arce.

, capitán de Chile, destacó los rendimientos de Felipe Faúndez y Agustín Arce. Nils Reichmuth hizo su debut oficial con la Selección Chilena ante el conjunto portugués.