El dueño de la compañía de MMA más grande del mundo tiene en mente la fecha y el posible rival para el retorno del irlandés al octágono.

El regreso de Conor McGregor a la UFC parece estar más cerca que nunca. Luego de años de especulaciones, rumores y mensajes cruzados en redes sociales, ahora fue el propio presidente de la compañía quien prácticamente confirmó el retorno del irlandés al octágono.

Dana White aseguró en una entrevista realizada en Estados Unidos que está “extremadamente seguro” de que McGregor volverá a pelear este verano, encendiendo por completo la ilusión de los fanáticos del excampeón.

“Hay muchas cosas geniales sucediendo detrás de escena que me hacen estar muy seguro de que peleará este verano”, afirmó White en conversación con Jim Rome, dejando entrever que las negociaciones están avanzadas y que el esperado comeback ya tomó forma concreta.

El irlandés no compite oficialmente desde julio de 2021, cuando sufrió una brutal fractura de tobillo en su trilogía ante Dustin Poirier. Desde entonces, McGregor se mantuvo alejado de la jaula, enfocado en negocios personales y apariciones mediáticas.

Ahora, todo apunta a que el histórico ex campeón de dos divisiones podría volver con una pelea de altísimo impacto frente a Max Holloway, uno de los nombres más importantes de la UFC en la última década.

¿Cuándo sería el esperado regreso de Conor McGregor?

Aunque todavía no existe un anuncio oficial ni contratos firmados, en Estados Unidos ya comienza a tomar fuerza una fecha concreta: el próximo 11 de julio en Las Vegas.

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La idea sería que McGregor regrese durante la tradicional International Fight Week, uno de los eventos más importantes del calendario anual de UFC y que históricamente reúne las peleas más mediáticas de la compañía.

Max Holloway sería el rival escogido para el retorno de Conor McGregor a UFC (Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)

Todo indica que el rival sería Max Holloway, aunque el propio hawaiano aclaró recientemente que “todavía no hay nada firmado”. Aun así, el escenario ya está instalado y la expectativa crece a pasos agigantados.

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De concretarse, sería uno de los regresos más esperados en la historia reciente de las artes marciales mixtas, marcando el retorno de una de las figuras más influyentes y polémicas que haya tenido la UFC.

DATOS CLAVE

Dana White confirmó que Conor McGregor peleará en UFC durante el verano de 2026.

El posible regreso se proyecta para el 11 de julio en Las Vegas, Estados Unidos.

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