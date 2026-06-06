La Roja sufrió el poderío luso de Bruno Fernandes en Lisboa, pero un agónico remate de Lucas Cepeda maquilló el resultado en la previa del Mundial.

La Selección Chilena cerró un exigente examen internacional de cara al futuro. En el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, la Roja cayó por 2-1 ante Portugal, una de las escuadras que afina detalles para el Mundial 2026. A pesar de la derrota, el equipo nacional rescató sensaciones positivas gracias a la rebeldía del tramo final y al debut de varias caras nuevas.

Desde el pitazo inicial, el combinado dirigido por Roberto Martínez impuso sus condiciones adueñándose de la posesión del balón (75% en la primera fracción). La figura del arquero chileno, Lawrence Vigouroux, se agigantó temprano al contener un cabezazo de Rúben Dias y un remate a quemarropa de Cristiano Ronaldo. A los 36′, el propio “Bicho” anotaba la apertura de la cuenta, pero el juez de línea ahogó su grito de gol por una posición de adelanto.

El punto de quiebre del primer tiempo llegó a los 45+1′. Tras una fuerte discusión en el campo de juego, Rafael Leão e Iván Román vieron la tarjeta roja directa, dejando a ambos elencos con diez jugadores justo antes del descanso.

La eficacia lusa y el amor propio de Cepeda

Para el complemento, Portugal movió el tablero de forma radical realizando seis modificaciones simultáneas, lo que refrescó su ataque. La insistencia local dio frutos a los 58′, cuando Gonçalo Guedes aprovechó una brillante asistencia de Rúben Neves para batir a Vigouroux y poner el 1-0.

Chile intentó reaccionar con el ingreso de Gonzalo Tapia, pero los europeos aprovecharon los espacios. A los 74′, Bruno Fernandes sacó un zapatazo implacable tras pillar mal parada a la retaguardia chilena, estirando las cifras a un 2-0 que parecía definitivo.

Cristiano Ronaldo fue la gran atracción del partido

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Sin embargo, los cambios introducidos por el cuerpo técnico chileno le dieron un nuevo aire al equipo. Cuando ya se jugaba el primer minuto de descuento (90+1′), Lucas Cepeda sacó a relucir su amor propio y sorprendió a toda la defensa portuguesa con un remate potente que significó el definitivo 1-2.

Con este resultado, la Roja suma rodaje e intensidad ante potencias de élite, mientras que Portugal aprueba su penúltimo test antes de su debut en la cita mundialista frente a la RD del Congo.