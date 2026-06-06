Agenda de partidos por TV hoy sábado 6 de junio: juega Chile, la UC va por la hazaña y hay la Liga de Ascenso

Te dejamos a continuación el calendario de partidos para lo que será este sábado 6 de junio.

El fútbol no para y en esta jornada sabatina hay una importante variedad de partidos alrededor del Mundo, en donde dentro de la Fecha FIFA, las selecciones ultiman detalles para lo que será su presentación en el Mundial.

En esta jornada, la Selección Chilena saltará a la cancha para tener un importante apretón de manos ante uno de los favoritos en este Mundial, la Selección de Portugal, en la que los liderados por Cristiano Ronaldo y compañía se verán la cara ante ‘La Roja’.

Sin duda que este compromiso será una nueva e importante prueba para los dirigidos por Nicolás Córdova, quienes esperan poder mostrar un buen nivel futbolístico y aprobar en lo que es este duelo de alto impacto que se disputará en Lisboa.

No solo la selección adulta es la que verá acción en esta jornada, ya que también la Selección Chilena sub 20 tendrá un importante compromiso en el Estadio Nacional, en el que recibirán a Brasil.

Chile hoy sale a la cancha | Foto: Photosport

A pesar de que la Fecha FIFA está activa, la competencia en Chile no para y en esta jornada la Universidad Católica bajará el telón a lo que será su actuación dentro de la fase de grupos de la Copa de la Liga, en el que los ‘Cruzados’ recibirán a Cobresal.

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Los dirigidos por Daniel Garnero esperan por el gran milagro del día, en la que deben vencer a los ‘Mineros’ en casa y esperar que Ñublense caiga ante Universidad de Concepción en Chillán, para así poder avanzar a las semifinales de la competencia.

Por otra parte, también se disputará una nueva fecha de la Liga de Ascenso, en la que dentro de los duelos más interesantes está el partido entre Puerto Montt vs Cobreloa, Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers y Rangers ante Deportes Santa Cruz.

Finalmente, dentro de lo que son los duelos previos al Mundial, también se desarrollarán atractivos duelos amistosos, en el que Alemania, Brasil, Inglaterra y Argentina saltarán al campo de juego.

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Los partidos de este sábado 6 de junio

12:30 hrs: Deportes Copiapó vs. Santiago Wanderers – Liga de Ascenso – TNT Sports Premium

12:30 hrs: Deportes Puerto Montt vs Cobreloa – Liga de Ascenso – TNT Sports

13:45 hrs: Portugal vs Chile – Amistoso – CHV, ESPN y Disney+

14:30 hrs: Alemania vs. Estados Unidos – Amistoso – Disney+

16:00 hrs: Inglaterra vs. Nueva Zelanda – Amistoso – ESPN 5 y Disney+

17:00 hrs: Chile sub 20 vs Brasil sub 20 – Amistoso – CHV, ESPN y Disney+

18:00 hrs: Universidad Católica vs Cobresal – Copa de la Liga – HBO Max

18:00 hrs: Ñublense vs Universidad de Concepción – Copa de la Liga – TNT Sports Premium

18:00 hrs: Brasil vs Egipto – Amistoso – Disney+

20:00 hrs: Argentina vs Honduras – Amistoso – Disney+

20:30 hrs: Rangers de Talca vs Deportes Santa Cruz – Liga de Ascenso – TNT Sports

20:30 hrs: Deportes Iquique vs Deportes Recoleta – Liga de Ascenso – TNT Sports Premium.