El jugador de La Roja más criticado en el primer tiempo contra Portugal: “Es horrible”

Los fanáticos del combinado nacional no perdonaron a Agustín Arce, que fue desde el arranque en el compromiso amistoso en la fecha FIFA.

La Selección Chilena la pasó mal en el primer tiempo de su visita a Portugal. La superioridad del elenco europeo fue evidente en vísperas de la Copa Mundial de 2026 y una joven figura lo sintió.

A través de redes sociales, Agustín Arce fue duramente cuestionado por los fanáticos nacionales. El mediocampista de 21 años no pudo estar a la altura del compromiso en territorio luso.

“Está perdido en la cancha, pobrecito“, “Cómo le tiemblan las piernas” y “Es horrible de malo” fueron parte de los comentarios hacia el canterano de Universidad de Chile.

A pesar de ello, La Roja mantuvo su arco en cero tras los 45 minutos iniciales. Antes del entretiempo, Iván Román y Rafael Leao fueron expulsados tras un entrevero que terminó en manotazos.

Durante la presente temporada, Agustín Arce ha disputado una totalidad de 13 partidos en su club. En dichos enfrentamientos, logró aportar con tres goles y entregó dos asistencias.

Agustín Arce no convenció en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Las críticas a Agustín Arce en la Selección Chilena

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