Luis Vidal abordó la situación del mediocampista paraguayo. El dirigente aseguró que no hay nada definido aún.

Universidad de Chile se alista a despedir a una de sus figuras en el mercado de fichajes. Ante su poca participación en el conjunto estudiantil, Lucas Romero le dirá adiós a sus compañeros en los siguientes días.

Sin embargo, Luis Vidal avisa: Recoleta FC no tiene ninguna propuesta sobre la mesa. El elenco paraguayo posee la carta del mediocampista de 23 años, por lo que el presidente de tal cuadro habló fuerte y claro.

A pesar de que el seleccionado es seguido por instituciones como Olimpia de Paraguay y Juárez de México, tales ofertas no se le han presentado al dirigente en cuestión. Así lo afirmó en Fútbol a lo Grande.

“Lucas Romero tiene contrato con U. de Chile hasta fin de año, recién en diciembre vence el contrato y ellos tienen la opcion de comprarlo”, comenzó señalando.

Luego, agregó sobre el representante del futbolista: “Regis (Marques) puede que tenga alguna oferta por el jugador pero de momento no me dijo nada, no hay nada concreto”.

Lucas Romero no tiene ofertas concretas aún. (Foto: Club Universidad de Chile)

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Aprobó a Lucas Romero en Universidad de Chile

Finalmente y pese a sus pocos minutos en cancha (solo ha disputado cinco compromisos), el timonel de la escuadra guaraní aplaudió la estadía del volante en La Cisterna.

“Si seguía en el fútbol paraguayo era poco probable que vaya el Mundial, contra Grecia hizo muy buen partido en la selección pero ahora con (Fernando) Gago no jugó mucho“, reflexionó.

“Lucas Romero si bien no jugó mucho, está creciendo en la U. de Chile en muchos sentidos“, cerró.

En resumen:

El mediocampista Lucas Romero dejará Universidad de Chile en los siguientes días.

dejará Universidad de Chile en los siguientes días. El club Recoleta FC no registra ofertas formales por el pase del futbolista.

no registra ofertas formales por el pase del futbolista. El volante Lucas Romero registra cinco compromisos disputados en la presente temporada.