El actual monarca del peso mediano confesó que no fue invitado al evento, pero que ya compró su boleto e irá con megáfono en mano.

Sean Strickland vuelve a estar en el centro de la polémica. El actual campeón de peso medio de UFC denunció que fue excluido de la histórica función que la empresa realizará en la Casa Blanca y apuntó directamente a sus opiniones sobre Israel, la política estadounidense y el propio gobierno de Donald Trump.

El estadounidense reveló en redes sociales que recibió una llamada de ejecutivos de UFC para comunicarle que no sería parte del evento. Fiel a su estilo provocador, aseguró que la verdadera razón detrás de la decisión no tiene relación con lo deportivo.

“Los altos mandos de UFC me llamaron. Dijeron que no soy lo suficientemente israelí para ir al evento”, lanzó Strickland, insinuando que sus críticas a Israel terminaron por pasarle la cuenta.

El campeón ha cuestionado en reiteradas ocasiones el apoyo estadounidense a Israel y también ha criticado la participación de Washington en distintos conflictos internacionales. De hecho, aseguró que su “lealtad estaba en el lugar equivocado”, sugiriendo que sus posiciones políticas habrían generado incomodidad tanto dentro de UFC como en el entorno del evento.

Sin embargo, Israel no ha sido el único blanco de sus comentarios. Strickland también ha golpeado directamente a Donald Trump y a la realización de una cartelera de UFC en la Casa Blanca. Meses atrás aseguró que no tenía interés en asistir a una celebración política y lanzó una frase que generó enorme controversia.

“No quiero ir a la Casa Blanca a pasar el rato con la maldita lista Epstein”, afirmó entonces, mezclando su rechazo al evento con referencias al escándalo que involucra al fallecido financista Jeffrey Epstein.

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Strickland promete protestar en la Casa Blanca

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el campeón aseguró que viajará igualmente a Washington y que realizará una manifestación en las afueras del recinto.

NEWARK, NEW JERSEY – MAY 09: Sean Strickland of the United States exits the ring after his victory via split decision over Khamzat Chimaev of the United Arab Emirates ,not pictured, in a middleweight title bout during UFC 328 at the Prudential Center on May 09, 2026 in Newark, New Jersey. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)

“Ya compré mi boleto. Vamos a ir de todos modos. Llevaré el cinturón y un megáfono enorme. Será una protesta pacífica”, advirtió.

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Las declaraciones encontraron respaldo en otro polémico peleador, Bryce Mitchell, quien criticó duramente la realización del evento y aseguró que el gobierno estadounidense “no debería entretener a la gente con deportes”.

Una nueva polémica para uno de los campeones más controversiales de UFC

Strickland arrastra un largo historial de declaraciones que han generado rechazo tanto dentro como fuera del mundo de las MMA. En los últimos meses ha protagonizado controversias por comentarios sobre política, inmigración, diversidad sexual y asuntos internacionales.

Por ahora UFC no ha confirmado oficialmente que exista algún veto contra el campeón. Sin embargo, las explosivas declaraciones del estadounidense vuelven a poner tensión sobre uno de los eventos más mediáticos y discutidos en la historia reciente de la compañía, que tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Casa Blanca bajo el respaldo de Donald Trump.

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DATOS CLAVE

Sean Strickland denunció que UFC lo excluyó de un evento en la Casa Blanca.

El campeón de peso medio criticó la política de EE.UU. e Israel.

La función histórica de UFC se realizará el próximo 14 de junio.