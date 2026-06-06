La joven estrella italiana sigue dominando en la Fórmula 1 y volvió a quedar por delante de Verstappen y Hamilton.

Este sábado por la mañana (de Chile) se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Mónaco, válido por la séptima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde la vuelta más rápida la dio Kimi Antonelli (1:12.051).

La joven estrella del equipo Mercedes se hizo de la ‘pole position’ superando a los multicampeones Max Verstappen y Lewis Hamilton en su último intento en la Q3. Justamente estos tres hombres venían de subirse al podio en el Gran Premio de Canadá.

El italiano de 19 años es el líder indiscutido del campeonato de pilotos y arrancará en la primera posición mañana (domingo), donde espera ganar su quinta carrera al hilo.

Acompañando en la primera fila a Antonelli estará el neerlandés Vertsappen (Red Bull Racing). Detrás de ellos estará la pareja de la Scudería Ferrari: el británico Hamilton y el local Charles Leclerc.

Cabe recordar que el GP de Mónaco es una de las fechas imperdibles del calendario de la F1, donde la historia de la categoría reina del automovilismo se ha escrito en las calles del circuito de Montecarlo.

La carrera será a 78 vueltas y quien logre ponerse primero tras la primera curva tendrá gran parte de la victoria en el bolsillo, pues este circuito hace difícil los adelantamientos.

Publicidad

Así quedó la grilla de salida del Gran Premio de Mónaco:

(Imagen: @F1)

¿A qué hora es el Gran Premio de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco se disputa este domingo 7 de junio a las 09:00 horas de Chile en el circuito callejero de Montecarlo.

¿Quién transmite la Fórmula 1?

El Gran Premio de Mónaco y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo a través de la plataforma de pago Disney+ Premium.

Publicidad

En síntesis