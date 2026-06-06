El meta del Cacique comienza a proyectarse como uno de los jugadores jóvenes más valiosos del fútbol chileno.

Gabriel Maureira vive semanas inolvidables en Colo Colo. El joven arquero de apenas 19 años debió asumir una enorme responsabilidad cuando Fernando De Paul quedó fuera por lesión, y lejos de achicarse, respondió con actuaciones que le permitieron ganarse el respeto de hinchas, compañeros e históricos del fútbol chileno.

El portero albo disputó ocho encuentros durante este semestre, siete de ellos como titular, transformándose en una de las grandes apariciones del Cacique. Si bien todavía no logra mantener su arco invicto, sus condiciones y personalidad bajo presión han llamado poderosamente la atención.

Los elogios no sólo han llegado desde Chile. En medio del 4º Congreso Internacional de Entrenadores de Arqueros organizado por el Instituto Nacional de Fútbol (INAF), una importante voz del fútbol europeo destacó el crecimiento del joven guardameta.

Se trata de Luis Llopis, reconocido preparador de arqueros del Real Madrid, quien tuvo palabras muy positivas para el canterano de Colo Colo al ser consultado por los talentos emergentes del fútbol chileno.

El hombre del Real Madrid que destacó a Gabriel Maureira

Durante su participación en el evento, Llopis aseguró que ha seguido el desarrollo del arquero albo y valoró el nivel que ha mostrado en sus primeras apariciones en el profesionalismo.

“Lleva una progresión muy buena, tiene mucha proyección para ser importante en el fútbol chileno”, afirmó el integrante del cuerpo técnico merengue.

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Gabriel Maureira se llena de elogios por parte del preparador de arqueros del Madrid.

Las palabras del especialista cobran especial relevancia considerando su trayectoria. Llopis ha trabajado con algunos de los mejores porteros del mundo y actualmente forma parte del staff técnico del siempre poderoso Real Madrid.

Para Maureira, estas declaraciones representan un importante espaldarazo en una temporada donde logró aprovechar la oportunidad que le entregó el cuerpo técnico de Fernando Ortiz para consolidarse como una alternativa real en el primer equipo.

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DATOS CLAVE

El arquero Gabriel Maureira disputó ocho encuentros con Colo Colo durante el semestre.

Luis Llopis, preparador de arqueros del Real Madrid, elogió la progresión de Maureira.

El guardameta asumió la titularidad tras la lesión de Fernando De Paul.