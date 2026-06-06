El Bicho utilizó sus redes luego de imponerse al combinado nacional por 2 a 1.

Portugal cerró con éxito su preparación antes del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a la Selección Chilena en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras. El equipo dirigido por Roberto Martínez fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y logró reflejar esa diferencia en el marcador durante el segundo tiempo.

Cristiano Ronaldo fue titular y disputó todo el primer tiempo, siendo protagonista de varias de las acciones más peligrosas de los lusos. De hecho, tuvo un gol anulado por posición de adelanto y participó activamente en la generación ofensiva antes de ser reemplazado.

Los goles portugueses llegaron gracias a Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, mientras que Lucas Cepeda descontó para la Roja en los descuentos, maquillando una derrota que dejó algunas señales positivas para el equipo de Nicolás Córdova pese al resultado.

Con el amistoso ya en el pasado, Portugal da vuelta rápidamente la página y enfoca toda su atención en la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá, donde aparece como una de las selecciones candidatas a pelear por el título.

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras vencer a Chile

Una vez finalizado el encuentro, Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para enviar un breve mensaje a los hinchas portugueses. Fiel a su estilo, el capitán fue directo y dejó claro cuál es el objetivo inmediato del combinado europeo.

Cristiano Ronaldo usó sus redes tras el triunfo de Portugal (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

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“A preparar o Mundial”, escribió el astro luso en su cuenta de X, acompañando la publicación con imágenes del triunfo sobre Chile.

Con esa escueta pero contundente frase, el máximo goleador de la historia del fútbol dejó en claro que el amistoso ante Chile ya quedó atrás y que toda la concentración de Portugal está puesta en llegar de la mejor manera posible al Mundial 2026.

DATOS CLAVE

Portugal venció 2-1 a Chile en un amistoso previo al Mundial 2026.

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Cristiano Ronaldo fue titular, disputó el primer tiempo y le anularon un gol.