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Fórmula 1

VIDEO: El impactante volcamiento de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Esta jornada se vio uno de los accidentes más fuertes en lo que va de la temporada 2026 en la Fórmula 1.

Pierre Gasly sufrió impactante accidente en el GP de Miami. (Foto: Captura)
Pierre Gasly sufrió impactante accidente en el GP de Miami. (Foto: Captura)

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde ocurrió uno de los accidentes más impactantes en lo que va de la temporada 2026.

La víctima fue el piloto Pierre Gasly del equipo Alpine, quien se volcó en la curva 17 de la séptima vuelta a causa de un toque en la rueda posterior izquierda provocado por el coche de Liam Lawson de Racing Bulls.

El monoplaza pintado de azul y rosa salió eyectado dándose una vuelta en 360 grados, donde el ‘halo’ protegió la integridad física del corredor francés al rebotar en el asfalto, quien pudo salir sin lesiones.

Tras pasar por la revisión médica, el propio de piloto de Alpine comentó que “fue el accidente más fuerte que ha sufrido en la F1”.

Por su parte, el neozelandés Lawson también tuvo que abandonar la carrera y pidió las disculpas correspondientes, indicando que sufrió un problema en la caja.

Mira el VIDEO a continuación:

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En síntesis

  • Pierre Gasly volcó tras un choque en la vuelta 7 del GP de Miami.
  • El Halo protegió al piloto de Alpine, quien resultó ileso tras dar un giro.
  • Liam Lawson abandonó la carrera tras provocar el accidente por una falla mecánica.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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