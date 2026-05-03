Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde ocurrió uno de los accidentes más impactantes en lo que va de la temporada 2026.

La víctima fue el piloto Pierre Gasly del equipo Alpine, quien se volcó en la curva 17 de la séptima vuelta a causa de un toque en la rueda posterior izquierda provocado por el coche de Liam Lawson de Racing Bulls.

El monoplaza pintado de azul y rosa salió eyectado dándose una vuelta en 360 grados, donde el ‘halo’ protegió la integridad física del corredor francés al rebotar en el asfalto, quien pudo salir sin lesiones.

Tras pasar por la revisión médica, el propio de piloto de Alpine comentó que “fue el accidente más fuerte que ha sufrido en la F1”.

Por su parte, el neozelandés Lawson también tuvo que abandonar la carrera y pidió las disculpas correspondientes, indicando que sufrió un problema en la caja.

Mira el VIDEO a continuación:

Over goes Gasly’s Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

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En síntesis