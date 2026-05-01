Ha vuelto la Fórmula 1 después de un extenso parón de cinco semanas debido a las cancelaciones de las fechas en Bahreín y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, y la acción se retoma este fin de semana en el Gran Premio de Miami.

Todo arranca este viernes, con la práctica libre al mediodía y por la tarde la clasificación para la carrera Sprint del sábado, que será la segunda de la temporada después de China.

El Autódromo Internacional de Miami alberga por quinto año consecutivo a la F1, esta vez por la cuarta fecha del Campeonato Mundial en su temporada 2026.

En esta ocasión, los ojos estarán sobre el líder del campeonato de pilotos, el joven Kimi Antonelli de Mercedes, que viene de ganar los Grandes Premios de China y Japón. Mientras que su compañero George Russell quiere recuperar la punta.

Pero también se espera una evolución de Ferrari, ya que la escudería italiana trae actualizaciones importantes en los monoplazas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, buscando acortar la brecha con las flechas plateadas.

La clasificación de este viernes definirá los puestos de salida para la Sprint de mañana (sábado), tratándose de una carrera corta de 100 kilómetros, que dura alrededor de media hora, donde alcanzan a dar 19 vueltas. Esta entrega puntos a los coches que terminen entre la primera y octava posición.

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Mientras que el gran evento es la carrera del domingo, donde se define al ganador del Gran Premio de Miami en 57 vueltas.

¿A qué hora es la clasificación de la carrera Sprint?

La clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami es este viernes 1 de mayo a las 16:30 horas de Chile.

¿Dónde ver la clasificación de la carrera Sprint?

La clasificación de la Sprint será transmisión de ESPN en Disney+ Premium, plataforma que transmite toda la Fórmula 1.

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En síntesis