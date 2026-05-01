Este viernes se reanudó el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2026 con el Gran Premio de Miami, donde en la primera jornada se llevó a cabo la clasificación para la carrera Sprint del sábado.

El primer ganador del fin de semana fue el campeón del mundo Lando Norris, quien se quedó con la ‘pole position’, dando una verdadera sorpresa, pues los favoritos eran los pilotos de Mercedes, el líder Kimi Antonelli y su escolta George Russell.

También se esperaba un mejor desempeño de Ferrari, considerando que traían 11 actualizaciones en los monoplazas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, incluso el monegasco había liderado las prácticas libres.

Pero quien hizo el mejor tiempo en la qualy sprint fue el británico de McLaren (1:27.869), seguido de Antonelli de Mercedes (1:28.091) y su compañero Oscar Piastri (1:28.108).

The results are in from Sprint Qualifying… 💪



Lando Norris will lead the field away in tomorrow's #F1Sprint, ahead of Kimi Antonelli and team mate Oscar Piastri ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/9gVeGUuq7i — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Cabe recordar que la Sprint es una carrera corta de 19 vueltas (media hora aprox.), en la que recorren 100 kilómetros y que entrega puntos entre el primer y octavo lugar.

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No confundir con la carrera donde se define al ganador del Gran Premio de Miami, que será el domingo a las 16:00 horas y constará de 57 vueltas (una hora y media).

¿A qué hora es la carrera Sprint del GP de Miami?

La carrera Sprint del GP de Miami se correrá este sábado 2 de mayo a las 12:00 horas de Chile en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, Estados Unidos.

En síntesis

Lando Norris obtuvo la pole position de la carrera Sprint con un tiempo de 1:27.869 .

obtuvo la pole position de la carrera Sprint con un tiempo de . La carrera Sprint del GP de Miami iniciará el sábado 2 de mayo a las 12:00.

iniciará el sábado a las 12:00. El líder Kimi Antonelli clasificó segundo seguido por Oscar Piastri en el tercer lugar.