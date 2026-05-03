F1 GP de Miami: horarios para LATAM, dónde y cómo ver la carrera este domingo 3 de mayo

El Gran Premio de Miami aparece como uno de los grandes atractivos del calendario 2026 de la Fórmula 1, en una fecha que llega cruzada por la incertidumbre del clima y un cambio de horario que obliga a reordenar toda la jornada del domingo.

La amenaza de tormentas eléctricas en Florida llevó a la FIA y a la organización a adelantar la largada. No es un detalle menor: más allá de la seguridad, este tipo de decisiones suele mover el tablero en la carrera, condicionando estrategias y abriendo la puerta a errores en momentos clave.

En ese escenario, el Miami International Autodrome, el circuito que rodea el Hard Rock Stadium, vuelve a presentar su desafío habitual: rectas largas para ir a fondo, zonas de DRS y sectores más lentos donde se gana o se pierde la vuelta. Un trazado que invita a atacar, pero que no perdona distracciones.

La largada se adelantó tres horas por riesgo de tormentas | FOTO: Mark Thompson/Getty Images)

Con ese combo —clima incierto, estrategia en juego y un circuito traicionero— el GP de Miami se perfila como una carrera abierta, de esas donde no siempre gana el más rápido, sino el que mejor lee el momento.

Horarios del GP de Miami en Latinoamérica

Con la modificación confirmada, estos son los horarios para seguir la carrera principal en Latinoamérica:

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México: 11:00 horas

Colombia / Perú / Ecuador: 12:00 horas

Chile / Venezuela / Bolivia: 13:00 horas

Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil: 14:00 horas

¿Dónde ver y cómo ver F1 GP de Miami?

En Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, los fanáticos más duros también pueden seguir cada detalle a través de F1 TV, con cámaras onboard, radios de equipo y telemetría en tiempo real.