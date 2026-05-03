Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde el ganador por tercera carrera consecutiva fue el joven piloto Kimi Antonelli del equipo Mercedes.
El italiano es el líder indiscutido del campeonato de pilotos, donde llegó a los 100 puntos, siendo el más novato de la historia, con solo 19 años.
Además, Antonelli se transformó en el primero de la historia en conseguir tres victorias al hilo tras obtener la ‘pole position’.
La jornada, que se tuvo que adelantar en tres horas por anuncio de tormenta en Miami, comenzó de manera extraordinaria para el novel corredor de Mercedes, pues el astro argentino Lionel Messi visitó el paddock y en la previa se sentó en su monoplaza.
Si bien en la largada perdió la primera posición con Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing), con el pasar de la carrera pudo imponerse y quedarse con el triunfo, luego de una batalla con el campeón defensor Lando Norris (McLaren).
El podio lo completó el británico junto a su compañero, el australiano Oscar Piastri que cruzó la meta en el tercer lugar.
El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)
En la vuelta 7 ocurrió uno de los momentos más tensos del día, con el volcamiento del coche de Pierre Gasly (Alpine) tras un toque con Liam Lawson (Racing Bulls). El piloto francés salió ileso tras dar una vuelta en 360 grados.
Mientras que en el final, Leclerc que por momento lideró la carrera, sufrió un inesperado revés, cayendo desde la tercera posición a la sexta en la última vuelta y media, con un trompo entremedio donde golpeó una de las paredes.
VIDEO: El impactante volcamiento de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, programado para el domingo 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile, válido por la quinta fecha del Campeonato Mundial.
La tabla de posiciones de la Fórmula 1
CAMPEONATO DE PILOTOS:
|Pos.
|Driver
|Nationality
|Team
|Pts.
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes
|100
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes
|80
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Ferrari
|63
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren
|51
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Ferrari
|49
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren
|43
|7
|Max Verstappen
|NED
|Red Bull Racing
|26
|8
|Oliver Bearman
|GBR
|Haas F1 Team
|17
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|Alpine
|16
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Racing Bulls
|10
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|Alpine
|5
|12
|Arvid Lindblad
|GBR
|Racing Bulls
|4
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Red Bull Racing
|4
|14
|Carlos Sainz
|ESP
|Williams
|4
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi
|2
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|Haas F1 Team
|1
|17
|Alexander Albon
|THA
|Williams
|1
|18
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi
|0
|19
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin
|0
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:
|Pos.
|Team
|Pts.
|1
|Mercedes
|180
|2
|Ferrari
|112
|3
|McLaren
|94
|4
|Red Bull Racing
|30
|5
|Alpine
|21
|6
|Haas F1 Team
|18
|7
|Racing Bulls
|14
|8
|Williams
|5
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
En síntesis
- Kimi Antonelli de Mercedes ganó su tercera carrera consecutiva en el Gran Premio de Miami.
- El piloto italiano lidera el campeonato con 100 puntos a los 19 años de edad.
- Pierre Gasly resultó ileso tras un volcamiento en la vuelta 7 del evento deportivo.