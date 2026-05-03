Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde el ganador por tercera carrera consecutiva fue el joven piloto Kimi Antonelli del equipo Mercedes.

El italiano es el líder indiscutido del campeonato de pilotos, donde llegó a los 100 puntos, siendo el más novato de la historia, con solo 19 años.

Además, Antonelli se transformó en el primero de la historia en conseguir tres victorias al hilo tras obtener la ‘pole position’.

La jornada, que se tuvo que adelantar en tres horas por anuncio de tormenta en Miami, comenzó de manera extraordinaria para el novel corredor de Mercedes, pues el astro argentino Lionel Messi visitó el paddock y en la previa se sentó en su monoplaza.

Si bien en la largada perdió la primera posición con Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull Racing), con el pasar de la carrera pudo imponerse y quedarse con el triunfo, luego de una batalla con el campeón defensor Lando Norris (McLaren).

El podio lo completó el británico junto a su compañero, el australiano Oscar Piastri que cruzó la meta en el tercer lugar.

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El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren. (Foto: Chris Graythen/Getty Images)

En la vuelta 7 ocurrió uno de los momentos más tensos del día, con el volcamiento del coche de Pierre Gasly (Alpine) tras un toque con Liam Lawson (Racing Bulls). El piloto francés salió ileso tras dar una vuelta en 360 grados.

Mientras que en el final, Leclerc que por momento lideró la carrera, sufrió un inesperado revés, cayendo desde la tercera posición a la sexta en la última vuelta y media, con un trompo entremedio donde golpeó una de las paredes.

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¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, programado para el domingo 24 de mayo a las 16:00 horas de Chile, válido por la quinta fecha del Campeonato Mundial.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1

CAMPEONATO DE PILOTOS:

Pos. Driver Nationality Team Pts. 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes 100 2 George Russell GBR Mercedes 80 3 Charles Leclerc MON Ferrari 63 4 Lando Norris GBR McLaren 51 5 Lewis Hamilton GBR Ferrari 49 6 Oscar Piastri AUS McLaren 43 7 Max Verstappen NED Red Bull Racing 26 8 Oliver Bearman GBR Haas F1 Team 17 9 Pierre Gasly FRA Alpine 16 10 Liam Lawson NZL Racing Bulls 10 11 Franco Colapinto ARG Alpine 5 12 Arvid Lindblad GBR Racing Bulls 4 13 Isack Hadjar FRA Red Bull Racing 4 14 Carlos Sainz ESP Williams 4 15 Gabriel Bortoleto BRA Audi 2 16 Esteban Ocon FRA Haas F1 Team 1 17 Alexander Albon THA Williams 1 18 Nico Hulkenberg GER Audi 0 19 Valtteri Bottas FIN Cadillac 0 20 Sergio Perez MEX Cadillac 0 21 Fernando Alonso ESP Aston Martin 0 22 Lance Stroll CAN Aston Martin 0

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES:

Pos. Team Pts. 1 Mercedes 180 2 Ferrari 112 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Alpine 21 6 Haas F1 Team 18 7 Racing Bulls 14 8 Williams 5 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

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En síntesis