El entrenador que comandó gran parte de la campaña de Cobreloa en 2026, volverá a Santa Laura con una sola misión: volver a Primera.

Unión Española dio el primer golpe en Primera B al confirmar a su nuevo director técnico para afrontar la temporada 2027. Tras la salida de Ronald Fuentes, los hispanos anunciaron este viernes el regreso de César Bravo, quien tendrá la misión de comandar a los ‘Rojos’ de Independencia en su objetivo de volver a Primera División.

El exentrenador de Cobreloa volverá a Santa Laura para iniciar su segundo ciclo al mando del plantel profesional del cuadro de colonia. Bravo conoce bien la institución, pues fue técnico y jefe técnico de la Cantera Hispana, además de dirigir al primer equipo durante 2021 y 2022, periodo en el que consiguió llevar nuevamente al club a competencias internacionales.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Unión Española, donde destacaron que el estratega asume “con un objetivo claro: volver a Primera División”.

Bravo no llegará solo a Plaza Chacabuco. Su cuerpo técnico estará integrado por Juan Paulo Toro, exjugador campeón con los hispanos, como ayudante técnico; Rodrigo Melgarejo será el preparador físico y Robert Prieto estará a cargo de la preparación de arqueros. Además, Luis Valero asumirá funciones en el área de análisis y scouting.

Así, Unión Española comienza a delinear su proyecto deportivo para 2027, con el desafío de dejar atrás una campaña 2026 donde no le alcanzó para meterse en la liguilla tras finalizar en el 9° lugar con 42 puntos (12 ganados, 6 empatados y 12 perdidos).