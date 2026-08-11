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Liga de Ascenso

¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Puerto Montt vs. Unión Española en Primera B

Deportes Puerto Montt recibe este martes a Unión Española en un duelo clave en la lucha por la liguilla de ascenso a Primera División.

Puerto Montt y Unión Española abren la fecha 20 este martes.
© ChatGPTPuerto Montt y Unión Española abren la fecha 20 este martes.

El campeonato de Primera B tendrá acción a mitad de semana y este martes arranca la Fecha 20 con un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que buscan meterse en la liguilla por el ascenso. Deportes Puerto Montt recibirá a Unión Española en el Estadio Chinquihue, en un duelo que promete ser clave.

El conjunto salmonero llega en un gran momento y encumbrado en la parte alta de la tabla. Con 30 puntos y cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, el elenco puertomontino buscará un triunfo que le permitiría quedar a solo una unidad del líder Cobreloa.

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En tanto, Unión Española llega al sur después de sufrir dos derrotas consecutivas. Los dirigidos por Ronald Fuentes están estancados en la novena posición con 23 unidades, y por lo mismo necesitan sumar para volver a acercarse a los puestos de liguilla y evitar seguir perdiendo terreno en la pelea por el ascenso.

Puerto Montt buscará seguir encumbrado en la parte alta de la Primera B (Facebook).

Puerto Montt buscará seguir encumbrado en la parte alta de la Primera B (Facebook).

A qué juegan Puerto Montt vs. Unión Española

Deportes Puerto Montt y Unión Española se enfrentan este martes 11 de agosto desde las 19:00 horas en el Estadio Chinquihue por la Fecha 20 de la Liga de Ascenso.

Quién transmite Puerto Montt vs. Unión Española

El duelo entre ‘Delfines’ e hispanos será televisado por la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrá verse a través de la plataforma HBO Max.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Cobreloa 18 9 7 2 35 20 15 34
2 Santiago Wanderers 18 9 6 3 35 20 15 33
3 San Marcos 18 7 9 2 23 13 10 30
4 Puerto Montt 18 9 3 6 21 18 3 30
5 Antofagasta 18 8 5 5 32 20 12 29
6 San Luis 18 7 7 4 28 24 4 28
7 Magallanes 18 8 4 6 31 31 0 28
8 Copiapó 18 7 6 5 26 25 1 27
9 U. Española 18 7 4 7 25 26 -1 25
10 Temuco 18 6 5 7 30 27 3 23
11 Recoleta 18 6 5 7 25 27 -2 23
12 Curicó Unido 18 4 8 6 17 26 -9 20
13 Iquique 18 3 9 6 22 25 -3 18
14 Unión San Felipe 18 4 5 9 14 34 -20 17
15 Santa Cruz 18 2 7 9 22 33 -11 13
16 Rangers 18 0 6 12 12 29 -17 6
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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