Deportes Puerto Montt recibe este martes a Unión Española en un duelo clave en la lucha por la liguilla de ascenso a Primera División.

El campeonato de Primera B tendrá acción a mitad de semana y este martes arranca la Fecha 20 con un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que buscan meterse en la liguilla por el ascenso. Deportes Puerto Montt recibirá a Unión Española en el Estadio Chinquihue, en un duelo que promete ser clave.

El conjunto salmonero llega en un gran momento y encumbrado en la parte alta de la tabla. Con 30 puntos y cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, el elenco puertomontino buscará un triunfo que le permitiría quedar a solo una unidad del líder Cobreloa.

En tanto, Unión Española llega al sur después de sufrir dos derrotas consecutivas. Los dirigidos por Ronald Fuentes están estancados en la novena posición con 23 unidades, y por lo mismo necesitan sumar para volver a acercarse a los puestos de liguilla y evitar seguir perdiendo terreno en la pelea por el ascenso.

Puerto Montt buscará seguir encumbrado en la parte alta de la Primera B (Facebook).

A qué juegan Puerto Montt vs. Unión Española

Deportes Puerto Montt y Unión Española se enfrentan este martes 11 de agosto desde las 19:00 horas en el Estadio Chinquihue por la Fecha 20 de la Liga de Ascenso.

Quién transmite Puerto Montt vs. Unión Española

El duelo entre ‘Delfines’ e hispanos será televisado por la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrá verse a través de la plataforma HBO Max.

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Tabla de posiciones de Primera B