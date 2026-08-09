Rangers de Talca sigue sin poder ganar en la Primera B, luego que este domingo igualara sin goles en el clásico con Curicó Unido.

Este domingo 9 de agosto se dio por concluida la fecha 19 de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde el partido de fondo fue el Clásico del Maule entre Rangers de Talca y Curicó Unido.

Los rojinegros y los albirrojos se dieron cita desde las 15:00 horas en el Estadio Iván Azócar Bernales, recinto principal de la capital de la Séptima Región.

Un atractivo duelo se vio en la cancha del ex Fiscal de Talca aunque no se hicieron daño, pues empataron 0-0 y el cuadro local mereció más, pero nuevamente tuvo dificultades para convertir.

Los dirigidos por Ivo Basay tampoco supieron sacar provecho de la ventaja numérica, ya que desde los 63 minutos jugaron con uno más, ante la expulsión de Rodrigo Colombo por doble amonestación.

Con este resultado, Rangers sigue en el fondo de la tabla de posiciones con seis puntos y en 19 fechas todavía no sabe de triunfos, siendo el único equipo que o ha podido ganar. El Piducano sigue a siete puntos de Deportes Santa Cruz.

Mientras que los del Maule Norte se quedan en la duodécima ubicación con 20 unidades, lejos de la zona de descenso y lejos también de la liguilla.

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Rangers y Curicó Unido empataron 0-0 en el Clásico del Maule. (Foto: @rangersdetalca.cl)

En el otro partido de la jornada dominical, Deportes Copiapó y San Luis de Quillota igualaron 1-1, marcador que deja al León de Atacama en la octava posición con 27 puntos y a los Canarios en el sexto escalón con 28 unidades.

Cabe recordar que el líder de la Primera B es Cobreloa (34 pts), que el sábado empató 1-1 con Deportes Iquique (18 pts) en Calama. Mientras que su escolta, Santiago Wanderers (33 pts), también igualó con la misma cuenta pero con San Marcos de Arica (30 pts).

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La tabla de posiciones de la Primera B 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 34 18 9 7 2 35 20 15 2 Santiago Wanderers 33 18 9 6 3 35 20 15 3 San Marcos de Arica 30 18 7 9 2 23 13 10 4 Deportes Puerto Montt 30 18 9 3 6 21 18 3 5 Deportes Antofagasta 29 18 8 5 5 32 20 12 6 San Luis de Quillota 28 18 7 7 4 28 24 4 7 Magallanes 28 18 8 4 6 31 31 0 8 Deportes Copiapó 27 18 7 6 5 26 25 1 9 Unión Española 25 18 7 4 7 25 26 -1 10 Deportes Temuco 23 18 6 5 7 30 27 3 11 Deportes Recoleta 23 18 6 5 7 25 27 -2 12 Curicó Unido 20 18 4 8 6 17 26 -9 13 Deportes Iquique 18 18 3 9 6 22 25 -3 14 Unión San Felipe 17 18 4 5 9 14 34 -20 15 Deportes Santa Cruz 13 18 2 7 9 22 33 -11 16 Rangers de Talca 6 18 0 6 12 12 29 -17

En síntesis