Hispanos y 'Pumas' se ven las caras este viernes en un duelo clave por meterse en la liguilla de ascenso de Primera B.

La Fecha 19 de la Primera B se pone en marcha este viernes con el electrizante duelo entre Unión Española y Deportes Antofagasta, dos equipos que pelean por mantenerse en puestos de liguilla de ascenso. En el Estadio Santa Laura-USEK, hispanos y ‘Pumas’ se ven las caras separados apenas por un punto en la tabla de posiciones.

Unión Española llega con la necesidad de reencontrarse con los triunfos. El conjunto hispano, que recientemente sumó como refuerzo al volante Ángelo Araos, viene de caer frente a Magallanes y solo registra una victoria en sus últimos cinco encuentros. Con 25 puntos, los de Independencia ocupan el 8° lugar en la tabla.

Al frente estará un Deportes Antofagasta que atraviesa un mejor presente. El elenco nortino marcha en el 6° lugar con 26 unidades y llegan impulsados por la contundente goleada 5-1 sobre Unión San Felipe en la jornada anterior, resultado que les permitió consolidarse en puestos de liguilla.

Ángelo Araos firmó hace unos días por Unión Española (UEOficial).

¿A qué hora juegan Unión Española vs Deportes Antofagasta?

El compromiso que abrirá la Fecha 19 de la Primera B se disputará este viernes desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

El encuentro entre Unión Española y Deportes Antofagasta será transmitido por TNT Sports Premium, mientras que vía streaming podrá seguirse a través de HBO Max.

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