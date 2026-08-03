¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Temuco vs. Copiapó en Primera B

Albiverdes y copiapinos se ven las caras este lunes en un duelo clave por meterse en los puestos de liguilla de ascenso.

Este lunes se cierra la Fecha 18 de Primera B con el atractivo duelo entreDeportes Temuco y Deportes Copiapó, dos elencos que buscan acercarse a los puestos de liguilla de ascenso en el arranque de la segunda rueda del campeonato.

El cuadro albiverde llega golpeado tras encadenar dos derrotas consecutivas y actualmente ocupa el noveno lugar de la tabla con 23 puntos. Al frente estará Deportes Copiapó, que también suma 23 unidades, pero marcha décimo por diferencia de goles y atraviesa un mejor presente, ya que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota, con dos victorias y dos empates.

Arturo Sanhueza buscará volver a los triunfos en Primera B (Photosport).

¿A qué hora juegan Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó?

El compromiso entre Deportes Temuco y Deportes Copiapó se disputará este lunes 3 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Germán Becker.

¿Quién transmite Temuco vs. Copiapó?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming podrá seguirse mediante la plataforma de HBO Max mediante previa suscripción.