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Liga de Ascenso

¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Temuco vs. Copiapó en Primera B

Albiverdes y copiapinos se ven las caras este lunes en un duelo clave por meterse en los puestos de liguilla de ascenso.

Deportes Temuco recibe al León de Atacama en el Estadio Germán Becker.
© ChatGPTDeportes Temuco recibe al León de Atacama en el Estadio Germán Becker.

Este lunes se cierra la Fecha 18 de Primera B con el atractivo duelo entreDeportes Temuco y Deportes Copiapó, dos elencos que buscan acercarse a los puestos de liguilla de ascenso en el arranque de la segunda rueda del campeonato.

El cuadro albiverde llega golpeado tras encadenar dos derrotas consecutivas y actualmente ocupa el noveno lugar de la tabla con 23 puntos. Al frente estará Deportes Copiapó, que también suma 23 unidades, pero marcha décimo por diferencia de goles y atraviesa un mejor presente, ya que acumula cuatro partidos sin conocer la derrota, con dos victorias y dos empates.

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Arturo Sanhueza buscará volver a los triunfos en Primera B (Photosport).

Arturo Sanhueza buscará volver a los triunfos en Primera B (Photosport).

¿A qué hora juegan Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó?

El compromiso entre Deportes Temuco y Deportes Copiapó se disputará este lunes 3 de agosto, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio Germán Becker.

¿Quién transmite Temuco vs. Copiapó?

El encuentro será transmitido por televisión a través de TNT Sports Premium, mientras que en streaming podrá seguirse mediante la plataforma de HBO Max mediante previa suscripción.

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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