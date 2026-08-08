Este sábado se sigue disputando la decimonovena fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde los dos equipos que se están disputando el liderato se enredaron.
El puntero, que es Cobreloa, empató 1-1 con Deportes Iquique en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, resultado que mantiene a los loínos en la cima con 34 puntos.
Más temprano, Santiago Wanderers no pudo contra San Marcos de Arica en Valparaíso, teniendo que remar desde atrás para encontrar la igualdad 1-1 a los 84′ con un penal de Marcos Camarda.
Con ello, los Caturros siguen en la segunda posición con 33 unidades. Mientras que el Santo está detrás con 30 contables, los mismos que tiene Deportes Puerto Montt.
En quinta posición aparece Deportes Antofagasta (29 pts), que el viernes goleó por 3-0 de visita a Unión Española en el Estadio Santa Laura.
En el partido que cerró la jornada sabatina, Deportes Temuco sigue profundizando su crisis, al caer por 4-3 ante Magallanes en el Estadio Germán Becker. La Academia se mete en zona de liguilla (28 pts) y el Indio Pije cae al décimo escalón (23 pts).
Magallanes venció a Deportes Temuco de visita en La Araucanía. (Foto: @magallanescd)
En zona de descenso se mantiene Rangers de Talca con cinco puntos, aunque mañana podría sumar de local ante Curicó Unido en el Clásico del Maule que se disputa desde las 15:00 horas.
Tras agónico empate de Coquimbo Unido y Deportes La Serena: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
La tabla de posiciones de la Primera B 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Cobreloa
|34
|18
|9
|7
|2
|35
|20
|+15
|2
|Santiago Wanderers
|33
|18
|9
|6
|3
|35
|20
|+15
|3
|San Marcos de Arica
|30
|18
|7
|9
|2
|23
|13
|+10
|4
|Deportes Puerto Montt
|30
|18
|9
|3
|6
|21
|18
|+3
|5
|Deportes Antofagasta
|29
|18
|8
|5
|5
|32
|20
|+12
|6
|Magallanes
|28
|18
|8
|4
|6
|31
|31
|0
|7
|San Luis de Quillota
|27
|17
|7
|6
|4
|27
|23
|+4
|8
|Deportes Copiapó
|26
|17
|7
|5
|5
|25
|24
|+1
|9
|Unión Española
|25
|18
|7
|4
|7
|25
|26
|-1
|10
|Deportes Temuco
|23
|18
|6
|5
|7
|30
|27
|+3
|11
|Deportes Recoleta
|23
|18
|6
|5
|7
|25
|27
|-2
|12
|Curicó Unido
|19
|17
|4
|7
|6
|17
|26
|-9
|13
|Deportes Iquique
|18
|18
|3
|9
|6
|22
|25
|-3
|14
|Unión San Felipe
|17
|18
|4
|5
|9
|14
|34
|-20
|15
|Deportes Santa Cruz
|13
|18
|2
|7
|9
|22
|33
|-11
|16
|Rangers de Talca
|5
|17
|0
|5
|12
|12
|29
|-17
En síntesis
- Cobreloa lidera la Primera B con 34 puntos tras empatar 1-1 con Iquique.
- Santiago Wanderers sigue segundo con 33 unidades tras igualar 1-1 ante San Marcos.
- Magallanes alcanza 28 puntos y entra a liguilla tras vencer 4-3 a Temuco.