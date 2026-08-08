La zona alta de la Primera B se sigue apretando luego que se enredara el líder Cobreloa y su escolta Santiago Wanderers.

Este sábado se sigue disputando la decimonovena fecha de la Liga de Ascenso o más conocida como la Primera B, donde los dos equipos que se están disputando el liderato se enredaron.

El puntero, que es Cobreloa, empató 1-1 con Deportes Iquique en el Estadio Zorros del Desierto en Calama, resultado que mantiene a los loínos en la cima con 34 puntos.

Más temprano, Santiago Wanderers no pudo contra San Marcos de Arica en Valparaíso, teniendo que remar desde atrás para encontrar la igualdad 1-1 a los 84′ con un penal de Marcos Camarda.

Con ello, los Caturros siguen en la segunda posición con 33 unidades. Mientras que el Santo está detrás con 30 contables, los mismos que tiene Deportes Puerto Montt.

En quinta posición aparece Deportes Antofagasta (29 pts), que el viernes goleó por 3-0 de visita a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

En el partido que cerró la jornada sabatina, Deportes Temuco sigue profundizando su crisis, al caer por 4-3 ante Magallanes en el Estadio Germán Becker. La Academia se mete en zona de liguilla (28 pts) y el Indio Pije cae al décimo escalón (23 pts).

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Magallanes venció a Deportes Temuco de visita en La Araucanía. (Foto: @magallanescd)

En zona de descenso se mantiene Rangers de Talca con cinco puntos, aunque mañana podría sumar de local ante Curicó Unido en el Clásico del Maule que se disputa desde las 15:00 horas.

La tabla de posiciones de la Primera B 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Cobreloa 34 18 9 7 2 35 20 +15 2 Santiago Wanderers 33 18 9 6 3 35 20 +15 3 San Marcos de Arica 30 18 7 9 2 23 13 +10 4 Deportes Puerto Montt 30 18 9 3 6 21 18 +3 5 Deportes Antofagasta 29 18 8 5 5 32 20 +12 6 Magallanes 28 18 8 4 6 31 31 0 7 San Luis de Quillota 27 17 7 6 4 27 23 +4 8 Deportes Copiapó 26 17 7 5 5 25 24 +1 9 Unión Española 25 18 7 4 7 25 26 -1 10 Deportes Temuco 23 18 6 5 7 30 27 +3 11 Deportes Recoleta 23 18 6 5 7 25 27 -2 12 Curicó Unido 19 17 4 7 6 17 26 -9 13 Deportes Iquique 18 18 3 9 6 22 25 -3 14 Unión San Felipe 17 18 4 5 9 14 34 -20 15 Deportes Santa Cruz 13 18 2 7 9 22 33 -11 16 Rangers de Talca 5 17 0 5 12 12 29 -17

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En síntesis