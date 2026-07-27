¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Unión Española vs. Recoleta en Primera B

Los hispanos y recoletanos se ven las caras este lunes en un duelo clave por meterse en puestos de liguilla en la Primera B.

La Primera B se pone al día este lunes con el regreso de la segunda rueda, luego de que el inicio de la fecha 16 fuera suspendido el fin de semana pasado debido al intenso frente de mal tiempo que afectó a la zona central del país.

Uno de los encuentros más atractivos de la jornada lo protagonizarán Unión Española y Deportes Recoleta, dos equipos que buscan meterse de lleno en la pelea por la liguilla de ascenso. El compromiso se disputará en el Estadio Santa Laura SEK y promete ser clave para las aspiraciones de ambos elencos.

Los hispanos ocupan el noveno lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que el “Reco” aparece décimo, también con 22 unidades, pero con una menor diferencia de goles.

Durante el mercado de invierno, ambos clubes sumaron importantes incorporaciones para potenciar sus planteles. Unión Española apostó por los fichajes de Franco Ratotti y Nicolás Valencia, mientras que Deportes Recoleta reforzó su ataque con la experiencia de Felipe Flores y la llegada del delantero Roberto Riveros.

¿A qué hora juegan Unión Española vs. Deportes Recoleta?

El partido entre Unión Española y Deportes Recoleta se disputará este lunes 27 de julio a las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura SEK, por la fecha 16 de la Primera B 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO Unión Española vs. Deportes Recoleta?

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en televisión. En tanto, por vía streaming el duelo podrá verse en la plataforma digital de HBO Max previo plan de suscripción.