Este sábado Universidad de Concepción se proclamó como el flamante campeón de la Primera B luego de golear por 3-0 a Deportes Copiapó en una verdadera final por el ascenso.

Luego de cinco años, el Campanil vuelve a la categoría de honor del fútbol chileno, comandado por el exfutbolista Cristián Muñoz, quien consiguió el primer título de su carrera como entrenador.

Las palabras del DT campeón de la Primera B

En medio de los festejos en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, La Nona conversó con TNT Sports y dejó en suspenso su futuro, pues su contrato con la ‘UdeC’ terminó esta jornada.

“Mi contrato termina hoy día, así que la verdad a descansar, a analizar el proceso, ver las cosas que se hicieron bien, ver las cosas que tenemos que seguir trabajando. Mi contrato termina hoy con la institución, pero feliz”, comenzó diciendo.

“Más allá de seguir o no, muchos de acá teníamos un sueño. Osvaldo (González) quería salir campeón, (Ignacio) Herrera quería salir campeón, (Cristopher) Medina desde el primer día decía ‘compadre yo con este equipo voy a salir campeón’. Ese convencimiento lo tuvieron, así que pase lo que pase, hemos marcado nuestra vida”, añadió emocionado.

“Nuestro destino durante el proceso nos unió a todos y lo vamos a tener por el resto de nuestras vidas. Porque más allá de todo lo que pueda pasar en el fútbol, lo más importante es cómo nos hicimos sentir durante el proceso y eso va a quedar en el tiempo guardado para todos”, completó.

¿Lo retendrá la Universidad de Concepción?

Respecto a la posibilidad de negociar una extensión contractual con el cuadro forero, el DT de 42 años señaló que habrá que ver lo que sucede en la dirigencia.

“Vamos a ver, que a veces pasa que la institución analiza las cosas. Pero yo a descansar, a analizar todo lo que hicimos. Me voy contento porque todos tuvieron una evolución en su juego, como equipo, y lo hemos coronado con un título, así que extraordinario”, concluyó Muñoz.

El entrenador Hernán Caputto de Deportes Copiapó (izquierda) dándose la mano con Cristián Muñoz de la U. de Concepción (derecha). (Foto: Juan Carlos Moreau/Photosport)

En síntesis