La Primera B vive un momento de máxima tensión en la Liguilla de Ascenso 2025, y este miércoles Deportes Concepción y Deportes Copiapó se enfrentarán en un duelo que podría llegar a definir gran parte del camino hacia la tan anhelada final.

El León de Collao, elenco comandado por el DT Patricio Almendra, llega a esta instancia tras un apretado cruce con Deportes Antofagasta, al que eliminó tras el empate 1 a 1 obtenido en el norte y así pudo avanzar por un global de 3‑2

Por su parte, el León de Atacama, equipo dirigido por Hernán Caputto, se metió directo en la semifinal tras ubicarse en el segundo puesto de la tabla general de la división de plata del fútbol chileno.

Sin embargo, el cuadro de la Región del BioBío contará con la ventaja de la localía y espera aprovechar el aliento de su fiel hinchada para inclinar la balanza a su favor.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó en la Liguilla de Ascenso?

El duelo está programado para este miércoles 25 de noviembre a las 20:30 horas de Chile , en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

¿Cómo y dónde ver el Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó en la Liguilla de Ascenso?

El trascendental compromiso será transmitido a través de TNT Sports y por las plataformas digitales de TNT Sports en HBO Max.