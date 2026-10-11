Deportes Copiapó da el golpe ante Cobreloa y sacude la lucha por el ascenso: así quedó la tabla de posiciones

Deportes Copiapó y Cobreloa disputaban hoy día en la Liga de Ascenso un importante compromiso, en el que ambos equipos tenían la gran obligación de sumar una victoria para lo que son sus distintas pretensiones dentro del torneo.
En lo que fue un apretado duelo. Deportes Copiapó dio la gran sorpresa de la jornada y venció por 2-1 a Cobreloa, en la que sumó los tres puntos gracias a los goles de Axl Ríos y Diego Opazo, Gustavo Gotti anotó para la visita.
Con este resultado, Deportes Copiapó llegó al séptimo lugar, alcanzando las 40 unidades, mientras que Cobreloa se mantiene en el primer lugar con 48 unidades, pero podría hipotecar el liderato, si San Luis de Quillota derrota a Deportes Puerto Montt.
En la próxima fecha, el ‘León de Atacama’ deberá viajar a Santiago para enfrentarse en condición de visitante ante Unión Española y por otra parte, los ‘Loínos’ recibirán en condición de local a Deportes Recoleta.
Copiapó sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE ASCENSO
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Cobreloa
|48
|27
|45:29
|16
|13
|9
|5
|P P G G P
|2
|San Luis
|47
|26
|41:29
|12
|13
|8
|5
|G G G G G
|3
|Magallanes
|46
|27
|44:39
|5
|13
|7
|7
|G G G E E
|4
|Antofagasta
|44
|27
|47:26
|21
|12
|8
|7
|G G P E P
|5
|S. Wanderers
|44
|27
|42:30
|12
|12
|8
|7
|P P P P G
|6
|Recoleta
|41
|27
|39:36
|3
|11
|8
|8
|P G E G G
|7
|Deportes Copiapó
|40
|27
|42:40
|2
|11
|7
|9
|G G G E P
|8
|San Marcos de Arica
|39
|27
|33:27
|6
|10
|9
|8
|P G G P G
|9
|Unión Española
|36
|26
|32:34
|-2
|10
|6
|10
|P E P E P
|10
|Deportes Temuco
|35
|27
|42:37
|5
|9
|8
|10
|G P E G P
|11
|Deportes Puerto Montt
|34
|26
|26:34
|-8
|10
|4
|12
|P P P G P
|12
|Deportes Iquique
|31
|26
|35:30
|5
|7
|10
|9
|G G P P P
|13
|Curicó Unido
|27
|27
|24:40
|-16
|7
|9
|11
|G P P G P
|14
|CD Santa Cruz
|22
|27
|28:42
|-14
|4
|10
|13
|P P E G E
|15
|Unión San Felipe
|22
|26
|16:44
|-28
|5
|7
|14
|P P P E E
|16
|Rangers
|18
|26
|23:42
|-19
|4
|6
|16
|P P G G G