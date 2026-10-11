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Liga de Ascenso

Deportes Copiapó da el golpe ante Cobreloa y sacude la lucha por el ascenso: así quedó la tabla de posiciones

Cobreloa cayó ante Deportes Copiapó y la lucha por la Liga de Ascenso quedó al rojo vivo.

Deportes Copiapó tuvo un duelo crucial ante Cobreloa en el Ascenso
© PhotosportDeportes Copiapó tuvo un duelo crucial ante Cobreloa en el Ascenso

Deportes Copiapó y Cobreloa disputaban hoy día en la Liga de Ascenso un importante compromiso, en el que ambos equipos tenían la gran obligación de sumar una victoria para lo que son sus distintas pretensiones dentro del torneo.

En lo que fue un apretado duelo. Deportes Copiapó dio la gran sorpresa de la jornada y venció por 2-1 a Cobreloa, en la que sumó los tres puntos gracias a los goles de Axl Ríos y Diego Opazo, Gustavo Gotti anotó para la visita.

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Con este resultado, Deportes Copiapó llegó al séptimo lugar, alcanzando las 40 unidades, mientras que Cobreloa se mantiene en el primer lugar con 48 unidades, pero podría hipotecar el liderato, si San Luis de Quillota derrota a Deportes Puerto Montt.

En la próxima fecha, el ‘León de Atacama’ deberá viajar a Santiago para enfrentarse en condición de visitante ante Unión Española y por otra parte, los ‘Loínos’ recibirán en condición de local a Deportes Recoleta.

Copiapó sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport

Copiapó sumó tres puntos de oro | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE ASCENSO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Cobreloa482745:29161395 P P G G P
2San Luis472641:29121385 G G G G G
3Magallanes462744:3951377 G G G E E
4Antofagasta442747:26211287 G G P E P
5S. Wanderers442742:30121287 P P P P G
6Recoleta412739:3631188 P G E G G
7Deportes Copiapó402742:4021179 G G G E P
8San Marcos de Arica392733:2761098 P G G P G
9Unión Española362632:34-210610 P E P E P
10Deportes Temuco352742:3759810 G P E G P
11Deportes Puerto Montt342626:34-810412 P P P G P
12Deportes Iquique312635:3057109 G G P P P
13Curicó Unido272724:40-167911 G P P G P
14CD Santa Cruz222728:42-1441013 P P E G E
15Unión San Felipe222616:44-285714 P P P E E
16Rangers182623:42-194616 P P G G G
G = Ganado | E = Empatado | P = Perdido
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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