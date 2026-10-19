Tras Unión Española vs. Deportes Copiapó: así está la tabla de posiciones de Primera B

La escuadra hispana ganó, por lo que se ilusiona con ingresar a la liguilla y luchar por el segundo cupo rumbo al ascenso.

La Primera B está en su recta final, por lo que sus equipos batallan arduamente para conseguir sus objetivos: Unión Española logró imponerse 1-0 sobre Deportes Copiapó por la fecha 28.

Con solitario gol de Felipe Massri en el minuto 22, el elenco de Independencia superó a su rival de turno y se ilusiona con ingresar a la liguilla. El plan ascenso está más vigente que nunca.

¿Por qué? Con este resultado, Unión Española se ubica en la novena posición con 39 puntos, a tan solo una unidad de zona de clasificación rumbo a la post-temporada.

Precisamente, Deportes Copiapó es el último club que está alcanzando dichos boletos con 40 puntos en el octavo casillero. Por ello, las dos jornadas que restan serán de infarto.

Unión Española se impuso sobre Deportes Copiapó en la Primera B. (Foto: Unión Española)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 San Luis 28 15 8 5 43 29 14 53 2 Cobreloa 28 14 9 5 51 30 21 51 3 Santiago Wanderers 28 13 8 7 46 31 15 47 4 Magallanes 28 13 7 8 44 40 4 46 5 Antofagasta 28 12 9 7 47 26 21 45 6 Recoleta 28 11 8 9 40 42 -2 41 7 San Marcos 28 10 10 8 33 27 6 40 8 Copiapó 28 11 7 10 42 41 1 40 9 U. Española 28 11 6 11 33 35 -2 39 10 Temuco 28 9 9 10 44 39 5 36 11 Iquique 28 8 11 9 38 32 6 35 12 Puerto Montt 28 10 5 13 26 35 -9 35 13 Curicó Unido 28 7 10 11 26 42 -16 28 14 Santa Cruz 28 4 11 13 28 42 -14 23 15 Unión San Felipe 28 5 8 15 18 50 -32 23 16 Rangers 28 5 6 17 28 46 -18 21