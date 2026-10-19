Tras Unión Española vs. Deportes Copiapó: así está la tabla de posiciones de Primera B

La Primera B está en su recta final, por lo que sus equipos batallan arduamente para conseguir sus objetivos: Unión Española logró imponerse 1-0 sobre Deportes Copiapó por la fecha 28.
Con solitario gol de Felipe Massri en el minuto 22, el elenco de Independencia superó a su rival de turno y se ilusiona con ingresar a la liguilla. El plan ascenso está más vigente que nunca.
¿Por qué? Con este resultado, Unión Española se ubica en la novena posición con 39 puntos, a tan solo una unidad de zona de clasificación rumbo a la post-temporada.
Precisamente, Deportes Copiapó es el último club que está alcanzando dichos boletos con 40 puntos en el octavo casillero. Por ello, las dos jornadas que restan serán de infarto.
Unión Española se impuso sobre Deportes Copiapó en la Primera B. (Foto: Unión Española)
Así está la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|San Luis
|28
|15
|8
|5
|43
|29
|14
|53
|2
|Cobreloa
|28
|14
|9
|5
|51
|30
|21
|51
|3
|Santiago Wanderers
|28
|13
|8
|7
|46
|31
|15
|47
|4
|Magallanes
|28
|13
|7
|8
|44
|40
|4
|46
|5
|Antofagasta
|28
|12
|9
|7
|47
|26
|21
|45
|6
|Recoleta
|28
|11
|8
|9
|40
|42
|-2
|41
|7
|San Marcos
|28
|10
|10
|8
|33
|27
|6
|40
|8
|Copiapó
|28
|11
|7
|10
|42
|41
|1
|40
|9
|U. Española
|28
|11
|6
|11
|33
|35
|-2
|39
|10
|Temuco
|28
|9
|9
|10
|44
|39
|5
|36
|11
|Iquique
|28
|8
|11
|9
|38
|32
|6
|35
|12
|Puerto Montt
|28
|10
|5
|13
|26
|35
|-9
|35
|13
|Curicó Unido
|28
|7
|10
|11
|26
|42
|-16
|28
|14
|Santa Cruz
|28
|4
|11
|13
|28
|42
|-14
|23
|15
|Unión San Felipe
|28
|5
|8
|15
|18
|50
|-32
|23
|16
|Rangers
|28
|5
|6
|17
|28
|46
|-18
|21