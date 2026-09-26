Tras U. San Felipe vs. Deportes Copiapó: así está la tabla de posiciones de Primera B

El León de Atacama arrasó en calidad de visitante y se quedó con un valioso triunfo en la lucha por ingresar a la liguilla.

La Primera B está que arde y ello quedó demostrado con el primer compromiso de este sábado 26 de septiembre: Unión San Felipe cayó derrotada 4-1 ante Deportes Copiapó en su propia casa.

Con dos goles Manuel López (36′ y 60′), Francisco Espoz (66′) y John Santander (90+4′), el León de Atacama se quedó con el encuentro. El descuento fue obra de Bruno Vides en el minuto 90+7.

¿Cómo quedó cada club en la tabla? En el caso de Deportes Copiapó, se ubica en la novena posición con 34 puntos, a tan solo dos unidades de ingresar a zona de post-temporada.

Por su parte, Unión San Felipe se complica con un posible descenso. Está en el casillero 15: acumula 22 puntos y tiene cuatro unidades de distancia con el equipo que está perdiendo la categoría, Rangers de Talca.

Deportes Copiapó goleó en la Primera B. (Foto: Unión San Felipe)

Así está la tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ G E P DG Pts 1 Santiago Wanderers 24 12 8 4 15 44 2 Cobreloa 24 11 9 4 15 42 3 San Luis 24 11 8 5 9 41 4 Magallanes 25 11 7 7 3 40 5 Antofagasta 25 10 8 7 16 38 6 Deportes Recoleta 25 10 8 7 3 38 7 San Marcos 25 9 9 7 8 36 8 Unión Española 25 10 6 9 0 36 9 Deportes Copiapó 25 9 7 9 -2 34 10 Puerto Montt 25 10 4 11 -5 34 11 Deportes Temuco 25 8 8 9 5 32 12 Deportes Iquique 25 6 10 9 3 28 13 Curicó Unido 25 6 9 10 -16 27 14 Deportes Santa Cruz 25 4 10 11 -12 22 15 Unión San Felipe 24 5 7 12 -25 22 16 Rangers 25 4 6 15 -17 18