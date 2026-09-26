Tras U. San Felipe vs. Deportes Copiapó: así está la tabla de posiciones de Primera B

La Primera B está que arde y ello quedó demostrado con el primer compromiso de este sábado 26 de septiembre: Unión San Felipe cayó derrotada 4-1 ante Deportes Copiapó en su propia casa.
Con dos goles Manuel López (36′ y 60′), Francisco Espoz (66′) y John Santander (90+4′), el León de Atacama se quedó con el encuentro. El descuento fue obra de Bruno Vides en el minuto 90+7.
¿Cómo quedó cada club en la tabla? En el caso de Deportes Copiapó, se ubica en la novena posición con 34 puntos, a tan solo dos unidades de ingresar a zona de post-temporada.
Por su parte, Unión San Felipe se complica con un posible descenso. Está en el casillero 15: acumula 22 puntos y tiene cuatro unidades de distancia con el equipo que está perdiendo la categoría, Rangers de Talca.
Deportes Copiapó goleó en la Primera B. (Foto: Unión San Felipe)
Así está la tabla de posiciones de Primera B
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|1
|Santiago Wanderers
|24
|12
|8
|4
|15
|44
|2
|Cobreloa
|24
|11
|9
|4
|15
|42
|3
|San Luis
|24
|11
|8
|5
|9
|41
|4
|Magallanes
|25
|11
|7
|7
|3
|40
|5
|Antofagasta
|25
|10
|8
|7
|16
|38
|6
|Deportes Recoleta
|25
|10
|8
|7
|3
|38
|7
|San Marcos
|25
|9
|9
|7
|8
|36
|8
|Unión Española
|25
|10
|6
|9
|0
|36
|9
|Deportes Copiapó
|25
|9
|7
|9
|-2
|34
|10
|Puerto Montt
|25
|10
|4
|11
|-5
|34
|11
|Deportes Temuco
|25
|8
|8
|9
|5
|32
|12
|Deportes Iquique
|25
|6
|10
|9
|3
|28
|13
|Curicó Unido
|25
|6
|9
|10
|-16
|27
|14
|Deportes Santa Cruz
|25
|4
|10
|11
|-12
|22
|15
|Unión San Felipe
|24
|5
|7
|12
|-25
|22
|16
|Rangers
|25
|4
|6
|15
|-17
|18