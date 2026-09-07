El León de Atacama anunció la salida del entrenador argentino tras la caída ante San Marcos de Arica y que los alejó de la liguilla.

Deportes Copiapó se quedó sin entrenador. Héctor Almandoz dejó de ser el técnico del León de Atacama luego de tres derrotas consecutivas en la Primera B, resultados que terminaron por poner punto final a su tercer ciclo al mando del conjunto nortino.

La caída ante San Marcos de Arica, por 2-1, terminó por gatillar la salida del estratega argentino. Pese a que todavía restan siete fechas para el final, y Copiapó está peleando por entrar en la liguilla, la derrota frente a los ‘Bravos del Morro’ agotó toda la paciencia.

Deportes Copiapó se quedó sin DT tras tres caídas consecutivas en Primera B (Photosport).

A través de un comunicado, el club confirmó la determinación. “Club de Deportes Copiapó S.A.D.P. comunica que, de común acuerdo con el técnico Héctor Almandoz, se ha decidido poner término a su vínculo con nuestra institución”, informó la institución.

Además, agradecieron la histórica campaña en el ascenso a Primera en 2022. “Gracias, profesor, por ser parte de ese camino, por el trabajo realizado y por cada momento vivido defendiendo nuestros colores. Mucho éxito en lo que venga para ti”.

Principal candidato para asumir en Copiapó

Actualmente, Deportes Copiapó marcha en el décimo lugar de la tabla con 30 puntos, a cuatro unidades de ingresar a la zona de liguilla por el ascenso, cuando restan siete fechas para el término del campeonato.

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Por ello, en el norte deberán definir rápidamente a su nuevo entrenador para intentar revertir el momento y mantenerse con opciones de pelear por el regreso a Primera División. Y uno de los principales candidatos para asumir la banca minera es Erwin Durán. El entrenador se encuentra sin club luego de ser cesado de Rangers.

Con la salida de Almandoz, ya son nueve los entrenadores que han dejado sus cargos en la Liga de Ascenso durante la temporada.