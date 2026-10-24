La Selección Chilena tendrá su última oportunidad para intentar clasificar a los octavos de final. Acumula un empate y una derrota.

La Selección Chilena se alista para su tercer partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17. El equipo dirigido por Vanessa Arauz tendrá que medirse contra nada más ni nada menos que España.

Y dicho compromiso ante el combinado europeo, será la última oportunidad para conseguir boletos para los octavos de final del certamen internacional: La Roja marcha en el tercer puesto del grupo F.

Luego de empatar 1-1 versus Australia en el debut y caer 3-1 frente a México en la segunda jornada, Chile tiene un complejo escenario, aunque aún le quedan esperanzas. ¿Por qué?

En esta competencia participan 24 selecciones, repartidas en seis grupos de cuatro integrantes: avanzan a octavos de final las dos mejores de cada tabla de posiciones y cuatro mejores terceras.

Cabe consignar que la Selección Chilena está obligada a ganarle a España para optar a alguno de los dos métodos mencionados: por el momento está quedando fuera al ser la quinta mejor tercera de seis en la clasificación general.

La Selección Chilena sueña con avanzar en el Mundial Femenino sub-17. (Foto: Jovino Henríquez – FFCh)

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¿Cuándo juega Chile vs. España?

El enfrentamiento por la Copa Mundial Femenina sub-17 está programado para este domingo 25 de octubre. Se disputará a partir de las 12:00 horas de Chile en el Mohammed VI Football Academy.

¿Dónde ver a La Roja en el Mundial Femenino sub-17?

Tal duelo entre Chile y España será transmitido por TV exclusivamente a través de DSports 2. Sin embargo, podrá ser sintonizado gratuitamente por la señal online de Chilevisión y MiCHV.

A su vez, estará disponible en las plataformas de pago DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.