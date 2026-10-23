Rafael Olarra y Diego Rivarola alzaron la voz con fuerza para cuestionar la decisión del histórico exarquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, de ausentarse de la despedida del fútbol profesional que tuvo Matías Rodríguez el pasado sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ambos ex futbolistas con pasado azul respetaron la decisión del ‘Samurai Azul’ de no estar en el evento que reunió a los campeones de la Copa Sudamericana 2011, pero marcaron diferencias con una fuerte crítica.

“Johnny no participó en ninguna despedida. No le gustará, no le interesará. No me parece bien porque fuimos compañeros de todos, incluso en la mía tampoco estuvo, pero cada uno toma sus propias decisiones”, partió diciendo Diego Rivarola.

Olarra fue mucho más allá y cuestionó al exguardameta. “Vivimos tantas cosas juntos, pasamos tanto tiempo juntos y dependemos tanto del otro que se genera algo muy especial. Yo puedo entender que tú tengas diferencias con una dirigencia, con un modo de cómo se enfrentan las cosas en los equipos, pero no puedes tener dudas con tu amigo, con tu compañero”, afirmó.

Luego profundizó: “Acá no había nada de la U con respecto a la dirigencia. Era una productora por fuera, era Matías, éramos todos nosotros, a eso voy yo, yo respeto muchísimo la forma que tiene de comunicar Johnny. Una de las cosas que le rescato siempre es que no ha cambiado su forma de ser”.

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“Ahora, si tú me dices que es un amigo, si me pide más que una ayuda, acompañarlo en un momento tan especial, yo no sé, soy distinto, pero ese es el respeto por las personas, yo hubiese ido si me llamaba un amigo, pero bueno”, cerró.

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