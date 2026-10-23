¿TNT Sports o HBO Max? Qué señal transmite a San Luis y Cobreloa en la definición de Primera B

La cadena deportiva definió por cuál señal transmitirá los partidos de San Luis y Cobreloa este fin de semana en Primera B.

Una fecha de infarto vivirá la Primera B este fin de semana, donde San Luis de Quillota tendrá en sus manos la gran posibilidad de ascender a Primera División: para ello los ‘Canarios’ deberán derrotar como local a Deportes Recoleta y esperar un tropiezo de Cobreloa ante Rangers.

Quillotanos y loínos jugarán a la misma hora este sábado 24 de octubre, sin embargo no serán los únicos. Y es que la ANFP también programó para las 17:30 horas los partidos de Puerto Montt vs. Unión San Felipe, Unión Española vs. Santiago Wanderers y Deportes Copiapó vs. Deportes Santa Cruz.

El ‘Uní Uní’ y el conjunto ‘Unionista’ se juega la permanencia al igual que Rangers, mientras que los ‘Caturros’ todavía sueñan con dar el golpe en la parte alta esperando un tropiezo de San Luis y Cobreloa.

Así, la Gerencia de Programación determinó que serán cinco los partidos de la Liga de Ascenso que se jugarán en simultáneo este sábado, generando un amplio despliegue en la transmisión a cargo de TNT Sports y HBO Max.

De esta forma, la cadena deportiva que tiene los derechos de transmisión del fútbol chileno, determinó que sólo los encuentros de San Luis vs. Deportes Recoleta y Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe, irán por televisión. Los ‘Canarios’ irán por la señal premium, mientra que salmoneros y sanfelipeños lo harán por el canal básico.

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El resto de los partidos sólo serán transmitidos a través de la plataforma de streaming de HBO Max, previa suscripción.

Así se transmitirá por TV y streaming la fecha clave de Primera B

Tabla de posiciones de Primera B