Deportes Temuco inició un nuevo proceso la semana con Héctor Arturo Sanhueza como nuevo estratega. Pasadas las Fiestas Patrias, el equipo sigue trabajando a toda máquina para el partido ante Rangers del domingo 5 de octubre a las 17:30 en el estadio Germán Becker por la fecha 26 del Campeonato de Primera B.

El compromiso es fundamental pensando en sacar a Temuco de la parte baja de la tabla de posiciones. Hoy el Pije es duodécimo con 28 puntos, cuatro puntos por encima del antepenúltimo Curicó Unido y nueve de Santiago Morning. Sin embargo, el Chago busca recuperar nueve puntos en el TAS, lo que podría cambiar todo.

Por aquello, en la Novena Región no se pueden relajar y deben pensar en sumar la máxima cantidad de puntos posibles en las últimas fechas para no complicarse en la zona baja.

Sanhueza tendrá la oportunidad para un ensayo, ya que, según información de Primera B Chile, Deportes Temuco jugará un amistoso ante Ñublense este viernes a las 13:30 en Paso Alejo, complejo deportivo de los Diablos Rojos en Chillán.

Amistoso entre Ñublense y Deportes Temuco será sin público

El encuentro será a puertas cerradas, de acuerdo con lo que reporta Rincón del Rojo. Es decir, no habrá opciones para que los fanáticos lo vean y tampoco acceso a los medios de comunicación.

Ñublense de Ronald Fuentes está en el undécimo puesto de la Primera División con 29 puntos, a nueve de Cobresal en la lucha por el cupo a Copa Sudamericana. Sin embargo, tiene un partido pendiente ante Universidad Católica en el Claro Arena, el cual se jugará el 9 de noviembre.