La Primera, la grande, la nuestra. Stephanie Vaquer se ha convertido en todo un emblema del deporte nacional. No solo es la primera persona nacida en estas tierras en llegar a conquistar los cuadriláteros de la WWE, sino que es la primera latina en lograrlo.

Como si aquello fuera poco, fue la primera mujer en la historia de NXT en conquistar dos títulos en simultáneo, cuando fue campeona norteamericana y también de toda la división femenina de la marca de futuros talentos de la compañía.

Pero para Stephanie Vaquer pareciera que ni el cielo es el límite. Tras debutar en RAW hace unos meses, se ganó la chance dorada de enfrentar a la campeona mundial Naomi en Clash In Paris.

Si bien aquel combate no pudo darse debido al embarazo de la excampeona, le dieron nuevamente la oportunidad de luchar por aquel título ante la japonesa Iyo Sky, a quien derrotó este sábado 20 en el evento Wrestlepalooza convirtiéndose en la nueva campeona mundial femenina de WWE.

¿De qué equipo chileno es Stephanie Vaquer?

Stephanie Vaquer, oriunda de San Fernando, es fanática del fútbol como gran parte de las personas de nuestro país. Pero su corazón no es blanco y negro por Colo Colo ni tampoco azul por la Universidad de Chile, sino más rojo que sus propias vestimentas.

Así lo hizo saber “La Primera” tiempo atrás en un pin pong viral con la WWE, donde fue consultada sobre cuál era su club deportivo preferido: “La Roja”, dijo la exponente nacional sin dudarlo.

Es más, en la previa a la fecha 14 de las Clasificatorias, cuando la Selección Chilena aún contaba con chances de ir al Mundial, Vaquer arengó con todo al “Equipo de Todos”: “Soy Stephanie Vaquer, la Primera, doble campeona de WWE NXT y hoy quiero desearles lo mejor en este partido. Vamos a ganar, con la Roja siempre en el corazón. Un fuerte abrazo a todo mi Chile querido”.