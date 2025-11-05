Curicó Unido vivió una de sus temporadas más difíciles en los últimos años. El cuadro maulino, que a comienzos de 2025 se había propuesto luchar por el ascenso, terminó peleando en la parte baja de la tabla y solo logró asegurar su permanencia en la Primera B en la penúltima fecha del torneo.

El irregular rendimiento generó una profunda autocrítica en la interna del club y en su hinchada. Las decisiones deportivas, los refuerzos y el manejo de la gerencia fueron constantemente cuestionados por los seguidores curicanos, que pedían una reestructuración total.

Con el cierre del torneo, la dirigencia comenzó a planificar la temporada 2026 con la misión de recuperar la confianza del hincha y ordenar el proyecto institucional. En ese contexto, el cargo de gerente deportivo volvió a ser un punto clave en la planificación.

En Curicó ya piensan en la temporada 2026 | FOTO: Jose Robles/Photosport

El regreso de Carlos Bechtholdt hizo explotar a los hinchas de Curicó

Este miércoles, los Torteros anunciaron el regreso de Carlos Bechtholdt como su nuevo gerente deportivo, marcando así su segunda etapa en la institución.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por los hinchas. En redes sociales, la publicación del anuncio superó los 200 comentarios, en su mayoría críticos, apuntando a la decisión de “volver a los mismos nombres” tras una campaña marcada por el sufrimiento.

Desde la interna del club defienden la elección del “Cachi”. La hinchada, no obstante, exige hechos concretos y resultados para volver a confiar en la dirección deportiva del elenco maulino.

Algunos de los comentarios de los hinchas de Curicó Unido: