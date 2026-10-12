San Luis de Quillota vence a Puerto Montt y alcanza la cima del Ascenso: así quedó la tabla

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el Ascenso tras el duelo entre Puerto Montt y San Luis.

Deportes Puerto Montt y San Luis de Quillota disputaban un importante encuentro dentro de la Liga de Ascenso en el sur de nuestro país, en un duelo que era clave para ambos.

En lo que fue un apretado encuentro, la escuadra que es comandada por Humberto Suazo logró una sufrida victoria como visitante y con el solitario tanto de Fabián Pastenes venció por 1-0 a Deportes Puerto Montt, resultado que lo hace llegar a la cima del Ascenso.

Con esta resultado, Deportes Puerto Montt se mantuvó en la onceava posición con 34 puntos, mientras que San Luis de Quillota llegó al liderato en la Liga de Ascenso con 50 unidades.

En la próxima fecha, la escuadra’Albiverde’, viajará al norte del país para enfrentarse a San Marcos de Arica y por otra parte, el conjunto ‘Canario’ hará de visitante ante Magallanes.

Pastenes anotó el gol de San Luis | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE LA LIGA DE ASCENSO

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 San Luis 50 27 42:29 +13 14 8 5 G G G G G 2 Cobreloa 48 27 45:29 +16 13 9 5 P G G E P 3 Magallanes 46 27 44:39 +5 13 7 7 G G G E E 4 Antofagasta 44 27 47:26 +21 12 8 7 G G P E P 5 S. Wanderers 44 27 42:30 +12 12 8 7 P P P P G 6 Recoleta 41 27 39:36 +3 11 8 8 P G E G G 7 Copiapó 40 27 42:40 +2 11 7 9 G G G E P 8 Arica 39 27 33:27 +6 10 9 8 P G G P G 9 U. Española 36 26 32:34 -2 10 6 10 P E P E P 10 Deportes Temuco 35 27 42:37 +5 9 8 10 G P E G P 11 D. Puerto Montt 34 27 26:35 -9 10 4 13 P P P P G 12 Deportes Iquique 31 26 35:30 +5 7 10 9 G G P P P 13 Curicó Unido 27 27 24:40 -16 7 9 11 G P P G P 14 CD Santa Cruz 22 27 28:42 -14 4 10 13 P P E G E 15 U. San Felipe 22 26 16:44 -28 5 7 14 P P P E E 16 Rangers 18 26 23:42 -19 4 6 16 P P G G G

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