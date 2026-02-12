El fútbol siempre ofrece oportunidades, aunque no siempre en el escenario más esperado. Lo que alguna vez fue un fichaje ilusionante para uno de los clubes más grandes del país, hoy se transforma en un nuevo desafío en la Primera B.

Ignacio Jara brilló en Cobreloa, donde su calidad y desequilibrio lo convirtieron en una de las figuras más destacadas del fútbol chileno. Ese rendimiento llevó a que Universidad de Chile y Colo Colo pelearan por su fichaje. Finalmente, el oriundo de Cerro Navia fue adquirido en 2020 por el Cacique, con el objetivo de aportar creatividad y explosión en ofensiva.

Sin embargo, su paso por el conjunto Popular no logró consolidarse. Entre irregularidad y falta de continuidad, Jara fue perdiendo protagonismo y terminó transitando por Unión Española, Coquimbo Unido y Deportes Antofagasta en busca de estabilidad y minutos.

Ignacio Jara alcanzó a disputar 27 partidos con la camiseta de Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ignacio Jara es nuevo refuerzo de Unión San Felipe

Hoy, a sus 29 años, el volante fue presentado como nuevo refuerzo de Unión San Felipe, elenco de la división de plata del balompié nacional, donde intentará reencontrarse con su mejor versión y volver a ser determinante.

“¡Ignacio Jara es Albirrojo! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa”, escribió el cuadro del Aconcagua al oficializar su llegada.

Sin etiquetas ni cartel, “Nacho” inicia una etapa donde el único respaldo será su rendimiento. El Uní-Uní le abre las puertas, pero será él quien deba empujarlas con fútbol y regularidad.

En síntesis…

Ignacio Jara, ex figura de Cobreloa y con paso por Colo Colo, fue presentado como nuevo refuerzo de Unión San Felipe y buscará relanzar su carrera en la Primera B.