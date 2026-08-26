Colo Colo tiene probable formación contra Unión Española por Copa Chile: ojo con Vozinha

La escuadra alba tendrá un duro desafío y el portero caboverdiano puede realizar su debut oficial. ¿Se concretará?

Colo Colo se prepara para enfrentar a Unión Española por Copa Chile. El elenco popular saltará a la cancha ya clasificado a la siguiente ronda y solo tendrá que bajar el telón en la fase de grupos.

Para ello, Fernando Ortiz realizará una renovación casi completa de la formación titular. ¿La razón? Todo indica que el DT argentino le entregará rodaje a los jugadores más relegados del plantel.

La novedad más trascendental: Vozinha puede tener su debut oficial. Tras su presentación y adaptación al país, el arquero caboverdiano suma bonos para ser desde el arranque.

En tanto, la defensa de Colo Colo también sufrirá modificaciones. Una de ellas, el ingreso de Iván Román en el dibujo estelar, siendo acompañado por Alonso Olguín y Bruno Torres.

A su vez, el cuerpo técnico se inclinó por lanzar al gramado de juego una ofensiva alternativa. Ella será comandada por Maximiliano Romero, en conjunto a Francisco Marchant y Marcos Bolados.

Fernando Ortiz mueve las piezas en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Colo Colo vs. Unión Española

El XI popular sería con: Vozinha; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant.

Dicho enfrentamiento entre Colo Colo y Unión Española, válido por la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile, se jugará este miércoles 26 de agosto. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.