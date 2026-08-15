¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Unión Española vs. San Marcos en Primera B

Hispanos y Bravos del Morro se ven las caras en un duelo clave por la Fecha 21 del campeonato de Primera B.

Unión Española y San Marcos de Arica se enfrentan este sábado por la Fecha 21 de la Primera B, en un duelo que promete ser clave para las aspiraciones de ambos elencos de mantenerse en los puestos de avanzada y asegurar un boleto en la liguilla por el ascenso.

Los hispanos llegan al compromiso con la confianza por las nubes tras dar el golpe en el sur. El conjunto de Independencia derrotó 1-0 a Deportes Puerto Montt y consiguió tres puntos de oro para mantenerse en la pelea. Actualmente, Unión Española ocupa el octavo lugar de la tabla con 28 unidades.

Al frente está San Marcos de Arica, que buscará recuperarse rápidamente de un inesperado tropiezo. Los ariqueños vienen de caer como locales ante Unión San Felipe a mitad de semana. Los Bravos del Morro marchan actualmente en el cuarto puesto con 30 puntos y necesitan sumar de tres para meterse de lleno entre los candidatos al ascenso directo.

Unión Española viene de ganar en Puerto Montt (Instagram).

¿Cuándo juegan Unión Española vs. San Marcos de Arica?

El partido entre Unión Española y San Marcos de Arica, válido por la Fecha 21 de la Primera B, se disputará este sábado 15 de agosto, desde las 20:00 horas, en el Estadio Santa Laura SEK.

¿Dónde ver EN VIVO Unión Española vs. San Marcos de Arica?

El duelo entre hispanos y ariqueños será transmitido por la señal básica de TNT Sports. Además, quienes prefieran seguir el compromiso vía streaming podrán hacerlo a través de HBO Max.