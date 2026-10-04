Los Canarios no desaprovecharon la oportunidad de despegarse de Santiago Wanderers y van a la caza de Cobreloa en la Primera B.

Este domingo se completó la decimosexta fecha de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde estaba pendiente esta jornada previo a la recta final de la temporada, completándose así 26 fechas de 30.

El fin de semana culminó con el triunfazo de San Luis de Quillota por 2-0 sobre Unión Española en el Estadio Lucio Fariña, con el golazo de Sebastián Parada a los 42 minutos y el autogol de José Aja en los 73′.

Con ello, los Canarios llegan a 47 puntos y quedan como escoltas exclusivos de Cobreloa, que está en el primer puesto con una unidad más.

Así también, los dirigidos por Humberto ‘Chupete’ Suazo se despegan de Santiago Wanderers, equipo que ayer (sábado) cayó por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta y se queda estancado en la tercera posición con 44 puntos.

Sebastián Parada fue figura en el triunfo Canario. (Foto: @sanluisdequillota)

Más atrás le sigue Magallanes con 43 unidades y Deportes Antofagasta con 41, que al mediodía venció por 2-0 al colista Rangers de Talca.

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Eso sí, el Rojiegro sigue a cuatro puntos de los que se están salvando del descenso: Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

Cabe recordar que asciende directamente a Primera División el equipo que termine como líder del torneo, mientras que el segundo accede a semifinales de la liguilla de ascenso.

Mientras que los acceden a la liguilla son los elencos que terminen entre el tercer y octavo puesto de la tabla de posiciones.

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La tabla de posiciones de la Primera B: