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Liga de Ascenso

San Luis de Quillota es el escolta exclusivo al vencer a Unión Española: así queda la tabla de posiciones de la Primera B

Los Canarios no desaprovecharon la oportunidad de despegarse de Santiago Wanderers y van a la caza de Cobreloa en la Primera B.

San Luis se convierte en el escolta exclusivo de la Primera B. (Foto: @sanluisdequillota)
San Luis se convierte en el escolta exclusivo de la Primera B. (Foto: @sanluisdequillota)

Este domingo se completó la decimosexta fecha de la Liga de Ascenso 2026, o más conocida como Primera B, donde estaba pendiente esta jornada previo a la recta final de la temporada, completándose así 26 fechas de 30.

El fin de semana culminó con el triunfazo de San Luis de Quillota por 2-0 sobre Unión Española en el Estadio Lucio Fariña, con el golazo de Sebastián Parada a los 42 minutos y el autogol de José Aja en los 73′.

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Con ello, los Canarios llegan a 47 puntos y quedan como escoltas exclusivos de Cobreloa, que está en el primer puesto con una unidad más.

Así también, los dirigidos por Humberto ‘Chupete’ Suazo se despegan de Santiago Wanderers, equipo que ayer (sábado) cayó por 2-1 en su visita a Deportes Recoleta y se queda estancado en la tercera posición con 44 puntos.

Sebastián Parada fue figura en el triunfo Canario. (Foto: @sanluisdequillota)

Sebastián Parada fue figura en el triunfo Canario. (Foto: @sanluisdequillota)

Más atrás le sigue Magallanes con 43 unidades y Deportes Antofagasta con 41, que al mediodía venció por 2-0 al colista Rangers de Talca.

Eso sí, el Rojiegro sigue a cuatro puntos de los que se están salvando del descenso: Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

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Cabe recordar que asciende directamente a Primera División el equipo que termine como líder del torneo, mientras que el segundo accede a semifinales de la liguilla de ascenso.

Mientras que los acceden a la liguilla son los elencos que terminen entre el tercer y octavo puesto de la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones de la Primera B:

PosClubMPWDLGFGAGDPts
1Cobreloa26139444271748
2San Luis de Quillota26138541291247
3Santiago Wanderers26128641281344
4Magallanes2612774238443
5Deportes Antofagasta26118744261841
6Deportes Recoleta2611873834441
7San Marcos de Arica2610973324939
8Deportes Copiapó2610794039137
9Unión Española26106103234-236
10Deportes Puerto Montt26104122634-834
11Deportes Temuco2688104036432
12Deportes Iquique2671093530531
13Curicó Unido2669112239-1724
14Deportes Santa Cruz26410122740-1322
15Unión San Felipe2657141644-2822
16Rangers de Talca2646162342-1918
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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