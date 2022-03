Arturo Vidal no está de acuerdo con un interinato en la Selección Chilena: “Para mí es una locura”

Arturo Vidal es uno de los máximos exponentes en el fútbol chileno. El centrocampista no pudo conseguir el boleto con la Selección Chilena para el Mundial de Qatar 2022, y se tomó esta mañana para aprovechar de compartir con sus seres queridos antes de emprender su regreso al continente europeo.

El futbolista del Inter de Milán viajaba esta noche hacia Italia para sumarse a su club en la capital, pero antes se tomó el tiempo el tiempo para conversar de forma exclusiva con ADN Deportes en el aeropuerto, donde se le consultó por un posible interinato en la Selección Chilena y en la cual no estaba de acuerdo.

“Para mí es una locura que haya un interinato. Espero que siga el profe, que la selección piense bien el nuevo proceso y que todo sea para mejor y en beneficio de la selección”, daba a conocer el futbolista al respecto de un posible cambio en la banca técnica.

Sobre este mismo, el futbolista nacional agregó que “No me meto con los dirigentes, cada cual tiene que hacer su trabajo y listo. No es momento de criticarlos, estoy demasiado triste para pensar en ellos. Sólo pienso en mi carrera y en el momento en que me toque volver a la selección”.

No obstante, el deportista chileno fue enfático en señalar el agradecimiento para el cariño que se le mostró al equipo en todo momento, sobre todo después del partido frente a Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

“Es increíble el cariño que hemos tenido, después del partido, ahora mismo. Se agradece de corazón. Ahora vuelvo a tratar de ser campeón con el Inter y después descansar y pensar bien el futuro. Todavía no sé qué pasará, tengo que verlo bien, sólo espero ser campeón. Tengo que pensar bien, voy a cumplir 35 años y tengo que ver lo mejor para mí y mi carrera, para seguir estando en forma para la selección”.

Finalmente, el mediocampista se refirió a la tristeza que mostraba Alexis Sánchez tras lo sucedido en cancha. “Lo vi triste a Alexis, como todos los jugadores que pasaron por este proceso. Fue duro este golpe, pero nos tenemos que levantar y pensar en el futuro, ojalá vengan cosas mejores. Han sido años muy lindos, pero hay dolores por los dos últimos Mundiales. Esperamos que el otro proceso sea mejor”.