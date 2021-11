El panelista de Deportes Agricultura advirtió que "Lasarte nomina algunos jugadores para dejar tranquilos a todos y al final no los termina utilizando".

Una de las cosas que más ha llamado la atención a varias personas ligadas al fútbol del proceso de Martín Lasarte en la Selección Chilena han sido sus nóminas. Machete cada vez que entrega la lista de los jugadores seleccionados, los medios de comunicación y los comentaristas hacen eco de algunas sorpresas o ausencias en la listas de seleccionables del estratega uruguayo.

Uno de los que se refirió a este tema, fue el ex futbolista y panelista de Deportes Agricultura, Patricio Yáñez, el cual cree que hay jugadores que no son del gusto del entrenador charrúa y si están con gran desempeño en sus clubes, no los va a nominar.

"Creo que a estas alturas hay que convenir y respetar la decisión. Ya a esta altura no le gusta (Yonathan) Andia, tampoco Erick Wiemberg por el sector izquierdo para haberlos buscado. Es como que no le gusta (Felipe) Mora, que tampoco le gusta y lo ha llamado cuando hace goles", afirmó Yáñez.

Algo que llamó la atención de varios hinchas chilenos y personas ligadas al fútbol, es la ausencia de reemplazantes naturales en la posición de lateral derecho, ante la marginación de Mauricio Isla para enfrentar a Paraguay por ser contacto estrecho de Covid-19.

"Lasarte no hace listas con el portón y el candado de Juan Pinto Durán. Hace lista escuchando con lo que dice el medio y los deja a todos más tranquilitos. No le gustan los más parecidos, pero uno se pregunta cuándo se enteró lo de Isla", sentenció el ex seleccionado nacional.

Cabe recordar que la Roja saltará a la cancha del estadio Defensores del Chaco de Asunción para enfrentar a Paraguay en un partido de suma importancia de cara a las aspiraciones del Equipo de Todos en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.