La selección chilena vuelve a la cancha para enfrentar a Perú en su primer amistoso tras el duro cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo dirigido por Ricardo Gareca finalizó en el último lugar de la tabla, firmando la peor campaña de su historia en un proceso clasificatorio todos contra todos.

El encuentro, disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, marca una nueva oportunidad para comenzar a reconstruir el camino de La Roja después de meses de frustraciones deportivas.

La Roja enfrenta a Perú en La Florida.

Y pese a que se trata de un amistoso y donde la selección chilena comienza el lento proceso de buscar nombres para el cambio generacional, los hinchas de La Roja no perdonaron el rendimiento de algunos jugadores.

Tal fue el caso de Lucas Cepeda quien terminó siendo el jugador más criticado en el once estelar que dispuso el técnico Sebastián Miranda. Eso sí, sobre el final, todos los dardos apuntaron duramente contra Fabián Hormazábal por su débil marca en el gol del lateral César Inga.

Todos los dardos contra Fabián Hormazábal