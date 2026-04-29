La Selección Chilena continúa ajustando su calendario de preparación en medio de un proceso de recambio y búsqueda de consolidación futbolística bajo la conducción del técnico interino Nicolás Córdova.

Con la mira puesta en elevar el nivel competitivo del combinado criollos, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha optado por asegurar amistosos internacionales de alta exigencia en las próximas fechas FIFA, con el objetivo de medir al plantel ante rivales de nivel mundial.

En ese escenario, el duelo ya conocido ante Portugal aparece como uno de los principales desafíos de La Roja, marcando un parámetro importante frente a una selección de primer orden. Sin embargo, no sería el único compromiso de este tipo que afrontaría el combinado nacional en el corto plazo.

La Roja enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en Lisboa | FOTO: Sipa/Photosport

La Roja enfrentaría a la República Democrática del Congo en España

De acuerdo con la información del medio Afrik-Foot, el Equipo de Todos sumaría un nuevo rival en su calendario de preparación: la República Democrática del Congo.

“Según nuestras fuentes, se han alcanzado acuerdos para disputar partidos amistosos con Dinamarca y Chile”, señalaron desde el sitio especializado, que cuenta con más de 20 mil seguidores en su cuenta de X (ex Twitter).

Publicidad

“La selección congoleña viajará a España, donde se enfrentará a Chile el 9 de junio en Marbella en su segundo partido amistoso, antes de volar a Houston”, detallaron.

Cabe recordar que “Los Leopardos” dirá presente en la próxima Copa del Mundo tras clasificar por primera vez desde 1974, integrando el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

En resumen…

La Selección Chilena continúa afinando su calendario de amistosos de preparación bajo la conducción interina de Nicolás Córdova. Además del duelo ya pactado ante Portugal, La Roja sumaría un nuevo rival de nivel internacional: la República Democrática del Congo, en un compromiso que se disputaría el 9 de junio en Marbella.