Si hay alguna duda de que Universidad de Chile es internacional, Lucas Di Yorio y Ángel Guillermo Hoyos la zanjaron. ¿La razón? Los mencionados se juntaron y la cita estuvo marcada por el color azul.

A través de Instagram, el delantero publicó su encuentro con el entrenador de 62 años en Estados Unidos, en el que le regaló la camiseta que utilizó en la escuadra estudiantil durante 2025.

Luego de concluir su participación en la Liga MX el último fin de semana, el futbolista cruzó la frontera y, seguramente, algo hablaron de Universidad de Chile. Ambos representaron a la misma institución.

En el caso del atacante, se desempeñó en la temporada mencionada, disputando una totalidad de 43 encuentros. En ellos, anotó 14 goles y entregó dos asistencias: fue campeón de la Supercopa contra Colo Colo.

Por su parte, el DT dirigió al conjunto laico entre 2017 y 2018. Estuvo al mando en 55 compromisos, obteniendo 32 triunfos, nueve empates y 14 derrotas. Lo más importante es que alzó el último título de Primera División (2017).

Lucas Di Yorio se juntó con Ángel Guillermo Hoyos: la cita estuvo marcada por Universidad de Chile. (Foto: Instagram)

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Ambos estuvieron en Universidad de Chile: estos son sus presentes

Tras despedirse de Universidad de Chile (el club no ejecutó su opción de compra pactada con Athletico Paranaense), el destino de Lucas Di Yorio fue León de México. Lleva seis goles en 13 partidos.

En tanto, Ángel Guillermo Hoyos se convirtió recientemente en flamante estratega de Inter de Miami. Por el momento, acumula dos enfrentamientos y ha salido victorioso en ambos.

En síntesis:

Lucas Di Yorio regaló su camiseta 2025 de Universidad de Chile a Ángel Guillermo Hoyos .

regaló su camiseta 2025 de Universidad de Chile a . Hoyos registra 32 victorias y el título de Primera División 2017 con el club.

registra 32 victorias y el título de con el club. El delantero Di Yorio anotó 14 goles en 43 partidos con la escuadra estudiantil.