Universidad Católica dio un golpe de autoridad en Ecuador y derrotó por 2-1 a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero fue letal en el arranque y en menos de 25 minutos ya tenía el partido bajo control.

A los 17’, Clemente Montes desbordó y asistió a Fernando Zampedri, quien definió con categoría para el 1-0. Cinco minutos más tarde, el propio Montes apareció en el área tras un córner para conectar de cabeza y estirar la ventaja con un 2-0 que encaminó todo.

Universidad Católica consiguió un triunfazo ante Barcelona por Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

En el segundo tiempo, Barcelona reaccionó y descontó a los 79’ mediante Milton Céliz, pero no fue suficiente. La UC sostuvo la ventaja y se quedó con un triunfo clave que la deja como líder del Grupo D con 6 puntos.

Duda resuelta: ¿Por qué la UC es líder?

Aunque Universidad Católica, Boca Juniors y Cruzeiro tienen los mismos 6 puntos, el liderato se define por el primer criterio de desempate de CONMEBOL (artículo 2.4.2), que señala:

“Para definir la posición entre equipos que empaten, se considerarán exclusivamente los partidos disputados entre ellos durante la Fase de Grupos”, aplicando en orden:

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Mayor número de puntos entre ellos Mayor diferencia de goles entre ellos Mayor cantidad de goles a favor entre ellos

Como Barcelona queda fuera (tiene 0 puntos), el desempate se hace solo entre UC, Boca y Cruzeiro.

Ahí aparece la clave:

UC marcó 3 goles (1 a Boca y 2 a Cruzeiro)

(1 a Boca y 2 a Cruzeiro) Cruzeiro marcó 2 (1 a UC y 1 a Boca)

(1 a UC y 1 a Boca) Boca marcó 2 (2 a la UC)

Por eso, pese a tener peor diferencia de gol general, la UC queda arriba por mayor cantidad de goles en los duelos directos, tal como establecen las bases. Un criterio poco común, pero totalmente reglamentario.

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DATOS CLAVE

Fernando Zampedri y Clemente Montes anotaron en el triunfo 2-1 de Universidad Católica.

Universidad Católica lidera el Grupo D con 6 puntos tras vencer a Barcelona.

El liderato se definió por goles a favor en duelos directos según artículo 2.4.2.