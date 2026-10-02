Arturo Vidal toma partido entre Marcelino Núñez y Nicolás Córdova en La Roja: “Toda la razón”

El King alzó la voz tras la escandalosa salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena luego de un fuerte conflicto con Nicolás Córdova.

La polémica salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena sigue generando reacciones y ahora fue Arturo Vidal quien se refirió al conflicto que terminó con el volante dejando la concentración durante la gira por Norteamérica.

El mediocampista de Colo Colo reconoció que no conoce todos los detalles de lo ocurrido, pero aseguró que la situación le resulta extraña. “No tengo información, no he hablado con los chiquillos de la selección. Pero es feo que salga alguien así de la selección, no sé si antes pasó”, señaló.

Vidal también destacó la importancia de Núñez dentro de La Roja y cuestionó las decisiones de Nicolás Córdova. “Estamos en un momento complicado, es un jugador importante por dónde juega, habla de que hay muchos problemas. No solo en la cancha, porque no se entiende el mensaje que quieren dar. No sé lo que está pasando”, afirmó.

El bicampeón de América respaldó al formado en la UC, asegurando que lo conoce personalmente y que su comportamiento habitual no coincide con lo ocurrido. “Lo conozco a Marcelino, llegó joven a la selección, es tranquilo, habla poco, siempre anda con una sonrisa en la cara, por lo que me parece raro”, comentó.

“Si está molesto porque no jugó, le encuentro toda la razón”, sostuvo, antes de cuestionar que el jugador arriesga su situación en Inglaterra para acudir a La Roja. “Se está arriesgando a perder el puesto en un equipo de Premier, para venir a jugar a una selección que no sabe a lo que juega. Viene para ayudar a meternos en competencia nuevamente, pero no juega y se va así, me parece muy mal”.